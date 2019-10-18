24.71 / 25.01 27.29 / 27.81
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк решила лечить актрису молитвой

8:21 18 октября 2019 372
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице, обратилась к поклонникам с просьбой о проведении коллективной молитвы.

«Соборная (коллективная) молитва — это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан», — говорится в сообщении родственников.

Сама молитва планировалась на утро пятницы, 18 октября.

Заворотнбк
Это первая просьба о помощи, которую написали в соцсетях родственники актрисы. Отметим, что пока семья не назвала диагноз Заворотнюк, а только отметила, что все сообщения, которые публикуются в СМИ, — ложь.

По слухам, у актрисы четвертая стадия рака. В прессу попадает противоречивая информация. Одни источники говорят, что актрисе легче, другие — что ей осталось жить совсем мало.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жестком требовании к пенсионерам одной категории

Анастасия Заворотнюк

«Отравление КРОТом-2»: в РФ начинают сомневаться в болезни Анастасии Заворотнюк

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Драма в воздухе: самолет Кейт Миддлтон и принца Уильяма попал в ужасный шторм и не смог зайти на посадку (фото, видео)

Ребенка ведет мужчина за руку

Трехлетнего мальчика, пропавшего из детского сада в Харькове, спас разносчик пиццы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер