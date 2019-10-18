Семья Заворотнюк решила лечить актрису молитвой

Шоу-бизнес

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице, обратилась к поклонникам с просьбой о проведении коллективной молитвы.

«Соборная (коллективная) молитва — это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан», — говорится в сообщении родственников.

Сама молитва планировалась на утро пятницы, 18 октября.



Это первая просьба о помощи, которую написали в соцсетях родственники актрисы. Отметим, что пока семья не назвала диагноз Заворотнюк, а только отметила, что все сообщения, которые публикуются в СМИ, — ложь.

По слухам, у актрисы четвертая стадия рака. В прессу попадает противоречивая информация. Одни источники говорят, что актрисе легче, другие — что ей осталось жить совсем мало.

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