Происшествия

Трупы бросил в выгребную яму: на Одесчине мужчина убил супругов-пенсионеров и их сына

Тройное убийство произошло в городе Раздельная Одесской области. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, в правоохранительные органы обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил убитым своего 82-летнего отца в его собственном доме. ранее Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор женщине, которая жестоко расправилась со своим новорожденным ребенком.

«Пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружил старший сын, который, не дождавшись матери и брата в Одессе, где они должны были встретиться, пытался им дозвониться», — рассказали в полиции.

Мужчина сразу вызвал полицию, которой сообщил об убийстве отца, а также об исчезновении матери и младшего брата. Правоохранители оперативно установили подозреваемого — 47-летнего мужчину, который ранее был осужден за имущественные преступления, который поддерживал приятельские отношения с указанной семьей.

Как выяснилось, он убил своего 46-летнего приятеля, младшего брата заявителя, когда тот был у него в гостях. Решил расправиться с другом за то, что во время застолья тот якобы негативно высказался о его сожительнице.

В это время во двор зашла 80-летняя женщина, мать приятеля, чтобы забрать сына домой. И злоумышленник расправился с ней, чтобы «не донесла».

«Средь бела дня в собственном дворе он забил до смерти своего знакомого и его старенькую мать. Чтобы скрыть следы преступления, тела бросил в выгребную яму у себя во дворе, которую забросал хламом», — рассказали в главке.

На следующий день злоумышленник пошел в дом потерпевших, где забил до смерти 82-летнего главу семьи, который якобы отказался налить ему вина. Тело он запер в пустом доме, а ключи выбросил.

Досудебное следствие по факту умышленного убийства (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) продолжается.

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