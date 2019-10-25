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Происшествия

От матери скрывала: на Николаевщине 13-летняя школьница забеременела от отчима

19:04 25 октября 2019 438
Беременная школьница
Инф. «ФАКТОВ»

25 октября в Николаевской области, в Кривоозерском районе сотрудники социальной службы обнаружили беременную 13-летнюю девочку. Оказалось, что это стало результатом половых отношений внутри семьи. О происшествии сообщает Нацполиция Николаевской области.

Соцслужба проверяла бытовые условия проживания семьи, состоящей на учете. В ходе общения сотрудники увидели явные признаки беременности у девочки и сообщили об этом в полицию.

По словам несовершеннолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала, кто является отцом будущего ребенка.

Сотрудники полиции начали уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Ровно родила 12-летняя девочка. В перинатальный центр малолетнюю роженицу доставили с городской свалки.

Фото: badiga.ru

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