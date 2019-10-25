На Хэллоуин Brexit точно не состоится: ЕС согласен дать Британии новую отсрочку

Мир

В пятницу, 25 октября, Комитет постоянных представителей ЕС проголосовал за предоставление Великобритании новой отсрочки по Brexit. Произошло это после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что готов дать Палате общин (нижняя палата парламента Соединенного Королевства) больше времени на изучение проекта соглашения с Брюсселем, а также на предложенные правительством законы, касающиеся выхода страны из состава ЕС. Таким образом, Джонсон ясно дал понять, что больше не настаивает на безоговорочном разводе с Брюсселем 31 октября.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 19 октября британский премьер направил в ЕС три письма. В первом высказывалась просьба о новой отсрочке, но Джонсон его не подписал. Второе письмо разъясняло руководству Евросоюза, что отложить Brexit в очередной раз просит парламент, но не правительство. В третьем письме Джонсон обращался к Брюсселю с призывом отказать в отсрочке.

Прошло меньше недели с тех пор, и вот премьер-министр Британии уже не столь категоричен. Он предложил Палате общин сделку: правительство соглашается на отсрочку Brexit, а депутаты — проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Все это было услышано в Брюсселе послами стран ЕС. И они дали «добро» на отсрочку. Вот только не указали пока ее конкретные сроки. Мнения европейских СМИ разделились. Одни считают, что Brexit отложен на три месяца, то есть до конца января 2020 года. Другие полагают, что в Брюсселе хотят посмотреть, чем закончится противостояние Джонсона с Палатой общин, и только после этого будет названа конкретная дата.

Послы ЕС полагают, что смогут назвать дату новой отсрочки 28 октября. Для этого нет необходимости собирать экстренный саммит глав государств и правительств стран ЕС, о чем говорилось ранее.

Понедельник, 28 октября, назван не случайно. Дело в том, что Джонсон намерен в этот день поставить вопрос перед Палатой общин о проведении досрочных выборов в декабре.

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