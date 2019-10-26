- 08:07 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Карпаты»: расписание трансляций матчей 12-го тура чемпионата Украины
- 08:02 Зеленский создает дымовую завесу, нам показывают шоу и морочат голову, — Оксана Забужко
- 07:58 Prius патрульных влетел в микроавтобус в центре Николаева: фото и видео с места происшествия
- 07:41 Выдавливать угри и лечить их гормональными мазями нельзя: как себе помочь
- 07:34 Морозы уже на пороге: синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября
- 05:12 Ленивая кошка обманула беговую дорожку: в сеть выложили забавное видео
- 05:08 Точный прогноз на субботу: гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака
- 02:12 Древняя монета пошла с молотка за рекордные 4,8 миллиона долларов
- 00:10 Как мама: дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в блестящем купальнике
- 25.10 23:15 Богиня любви: Настя Каменских порадовала зажигательным танцем в купальнике
- 25.10 23:08 Нардепов будут наказывать за прогулы: Зеленский подписал закон
- 25.10 22:45 В Киеве студенты поймали на горячем вора, орудовавшего в общежитии
Prius патрульных влетел в микроавтобус в центре Николаева: фото и видео с места происшествия
В Николаеве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции Toyota Prius. Напомним, 19 октября в ДТП под Николаевом погиб сержант Игорь Озеров.
Prius на большой скорости врезался в правый бок микроавтобуса Mercedes. В результате ДТП пострадала девушка-полицейская.
Местом ДТП стал перекресток улиц Пушкинской и Никольской.
По предварительным данным, микроавтобус ехал по улице в направлении улицы Артиллерийской. При пересечении перекрестка в правый бок Mercedes врезалось полицейское авто, ехавшее со стороны Ингульского моста, в направлении улицы Большой Морской.
От полученного мощного удара микроавтобус перевернулся.
Водитель микроавтобуса утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора.
Как сообщалось ранее, вечером 22 октября под Николаевом столкнулись микроавтобус и легковушка. Водитель последней погиб на месте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Зеленский выдвинул ультиматум «слугам народа»: источники рассказали о конфликтах в партии президента
Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций (фото)
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...