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Происшествия

Prius патрульных влетел в микроавтобус в центре Николаева: фото и видео с места происшествия

7:58 26 октября 2019 41
Prius патрульных влетел в микроавтобус в центре Николаева: фото и видео с места происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаеве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции Toyota Prius. Напомним, 19 октября в ДТП под Николаевом погиб сержант Игорь Озеров.

Prius на большой скорости врезался в правый бок микроавтобуса Mercedes. В результате ДТП пострадала девушка-полицейская.

Местом ДТП стал перекресток улиц Пушкинской и Никольской.

По предварительным данным, микроавтобус ехал по улице в направлении улицы Артиллерийской. При пересечении перекрестка в правый бок Mercedes врезалось полицейское авто, ехавшее со стороны Ингульского моста, в направлении улицы Большой Морской.

От полученного мощного удара микроавтобус перевернулся.

Водитель микроавтобуса утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора.

Как сообщалось ранее, вечером 22 октября под Николаевом столкнулись микроавтобус и легковушка. Водитель последней погиб на месте.

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