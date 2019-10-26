Политика

Не только сериал: известная писательница рассказала, что помогло Зеленскому стать президентом

Утверждение о том, что президент Владимир Зеленский на минувших выборах получил поддержку 73% граждан, — это тоже мем, который мы автоматически тиражируем, не задумываясь над тем, насколько он соответствует реальности. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказала известная украинская писательница Оксана Забужко.

Она считает, что выиграть выборы «Зе-команда» смогла не столько благодаря известному сериалу, сколько из-за эксплуатации протестных настроений против Порошенко.

В информационном поле был создана искривленная картина войны, и никто внятно не говорил обществу ни о причинах нынешней российско-украинской войны, ни о перспективах, ни о стратегии Украины.

«Мы, соблюдая режим тишины, хотим понравиться западным партнерам и союзникам? И что потом? Поможем им снять с России санкции?», — задается вопросами Забужко, подчеркивая, что больше всего в этом заинтересованы в Кремле.

Кроме того, у Путина хотят, чтобы вину за все случившееся Украина взяла на себя, подчеркнула писатель.

Полный текст интервью читайте в «ФАКТАХ» «Зеленский создает дымовую завесу, нам показывают шоу и морочат голову, — Оксана Забужко».

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