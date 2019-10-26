- 10:09 Зверское нападение на активистку в Запорожье: суд арестовал подозреваемого
- 10:05 Не только сериал: известная писательница рассказала, что помогло Зеленскому стать президентом
- 10:03 У нас с Настей Каменских очень близкое восприятие людей, которые выходят на сцену, — Игорь Кондратюк
- 09:51 Гол Зозули на последней минуте принес «Альбасете» победу над лидером
- 09:35 Есть прогресс: Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
- 09:29 Этой ночью Украина перейдет на зимнее время: во сколько и как переводить часы
- 09:12 Голевое безумие: в Англии побит рекорд результативности 20-летней давности
- 08:57 Умерла автор песен Кобзона и Пугачевой
- 08:55 Без Степаненко: стал известен состав сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией
- 08:33 В Украине подорожает гречка: на сколько повысится цена
- 08:07 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Карпаты»: расписание трансляций матчей 12-го тура чемпионата Украины
- 08:02 Зеленский создает дымовую завесу, нам показывают шоу и морочат голову, — Оксана Забужко
Не только сериал: известная писательница рассказала, что помогло Зеленскому стать президентом
Утверждение о том, что президент Владимир Зеленский на минувших выборах получил поддержку 73% граждан, — это тоже мем, который мы автоматически тиражируем, не задумываясь над тем, насколько он соответствует реальности. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказала известная украинская писательница Оксана Забужко.
Она считает, что выиграть выборы «Зе-команда» смогла не столько благодаря известному сериалу, сколько из-за эксплуатации протестных настроений против Порошенко.
В информационном поле был создана искривленная картина войны, и никто внятно не говорил обществу ни о причинах нынешней российско-украинской войны, ни о перспективах, ни о стратегии Украины.
«Мы, соблюдая режим тишины, хотим понравиться западным партнерам и союзникам? И что потом? Поможем им снять с России санкции?», — задается вопросами Забужко, подчеркивая, что больше всего в этом заинтересованы в Кремле.
Кроме того, у Путина хотят, чтобы вину за все случившееся Украина взяла на себя, подчеркнула писатель.
Полный текст интервью читайте в «ФАКТАХ» «Зеленский создает дымовую завесу, нам показывают шоу и морочат голову, — Оксана Забужко».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Зеленский выдвинул ультиматум «слугам народа»: источники рассказали о конфликтах в партии президента
Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций (фото)
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...