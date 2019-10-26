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Спорт

В Германии забит самый нелепый пенальти: правила нарушил… запасной игрок (фото, видео)

15:25 26 октября 2019 77
Хольштайн Киль&nbsp;— Бохум
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Из ряда вон выходящий случай произошел в поединке 11-го тура второй немецкой бундеслиги «Хольштайн Киль» — «Бохум». Хозяева поля повели в счете на 9-й минуте благодаря голу Ли Джэ Сона, но в конце первого тайма пропустили мяч из-за действий своего запасного игрока.

Полузащитник Михаэль Эбервайн, разминавшийся за воротами своей команды, после неточного удара футболиста «Бохума» решил остановить мяч. Но сделал это 192-сантиметровый футболист, когда мяч еще полностью не покинул поле. Благо, во второй бундеслиге используется система видеопомощи арбитру VAR, которая и определила, что Эбервайн коснулся мяча, прежде чем тот пересек лицевую линию, а значит, нарушил правила (футбольный закон гласит: «если игра остановлена и вмешалось официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок, то игра возобновляется штрафным или 11-метровым ударом»).

В результате в ворота «Хольштайна» был назначен пенальти, который реализовал Сильвер Ганвула. А Эбервайн, еще даже не дебютировавший за «Хольштайн Киль» после перехода из кельнской «Фортуны», еще и получил желтую карточку.

Еще счастье для новичка «Хольштайн Киля», что во втором тайме его команда забила второй мяч и победила — 2:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что турецкий вратарь заработал красную карточку на 20-й секунде матча.

Фото bild. de

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