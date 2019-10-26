«Заря» разгромила «Ворсклу» и поднялась в топ-тройку: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В субботу, 26 октября, в Мариуполе, Запорожье и Киеве состоялись поединки 12-го тура чемпионата Украины по футболу, в которых успех праздновали хозяева поля.

Чемпионат Украины. 12-й тур

«Мариуполь» — «Колос» (Коваливка) — 2:0 (Кирюханцев, 39, Топалов, 86). На 90-й минуте удален Максименко («Колос»). Молодежные составы — 2:1.

«Заря» (Луганск) — «Ворскла» (Полтава) — 4:0 (Русин, 16, Юрченко, 45+1, с пенальти, Кабаев, 61, Леднев, 77). На 56-й минуте удален Баенко («Ворскла»). Молодежные составы — 4:0.

«Олимпик» (Донецк) — «Днепр-1» — 3:2 (Тейшейра, 19, Кравчук, 69, Вантух, 81 — Когут, 4, Назаренко, 70). На 68-й минуте удален Сафронов («Днепр-1»).

В последних шести очных противостояниях «Заря» и «Ворскла» обходились без ничьих, добыв по три победы. Только вот в этом сезоне игра команды Виктора Скрипника смотрится куда привлекательнее «картинки» подопечных Виталия Косовского, которые в шести последних встречах добыли одну ничью (на 92-й минуте домашнего матча с «Мариуполем» — 1:1) и потерпели пять поражений.

Вот и в игре в Запопрожье оставшиеся во втором тайме в меньшинстве полтавчане выбросили белый флаг задолго до финального свистка.

Отметим, что арендованный у «Динамо» полузащитник луганчан Леднев не только вышел на второе место в бомбардирской гонке УПЛ, но и набрал по системе «гол + пас» 10 очков.

На поединок в Мариуполь новичок УПЛ «Колос» прибыл не в самом лучшем настроении, пережив два подряд разгрома от грандов — «Динамо» и «Шахтера» — с общим счетом 0:10. Уехала команда Костышина из приазовского города тоже несолоно хлебавши — 0:2 и в меньшинстве. При этом защитник команды из Коваливки Максименко умудрился заработать третью (!) в сезоне красную карточку.

Так уж совпало, что свою первую победу в премьер-лиге «Днепр-1» добыл в первом круге именно над «Олимпиком» (2:0). Но в последнее время дела у коллектива Дмитрия Михайленко не ладились — три подряд неудачи. Неудачно же стартовавшие дончане после прихода испанского специалиста Висенто Гомеса (экс-тренера «Динамо») уже отпраздновали две победы, сумев покинуть последнее место в таблице.

В «перестрелке» на динамовской арене имени Валерия Лобановского гости из Днепра смогли отыграться, играя в меньшинстве, но все же не удержали ничью.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 33 очка (11 матчей);

2. «Динамо» — 23 (11);

3. «Заря» — 22 (12);

4. «Десна» — 20 (11);

5. «Александрия» — 19 (11);

6. «Мариуполь» — 16 (12);

7. «Колос» — 14 (12);

8. «Днепр-1» — 11 (12);

9. «Олимпик» — 11 (12);

10. «Карпаты» — 9 (11);

11. «Ворскла» — 8 (12);

12. «Львов» — 8 (11).

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 7 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»).

В 12-м туре премьер-лиги 27 октября сыграют также: «Львов» — «Десна», «Шахтер» — «Александрия», «Динамо» — «Карпаты».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче Лиги Европы не смогло обыграть в Лиге Европы «Копенгаген».

Фото ФК «Заря»



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