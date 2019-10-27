Чисора – Прайс: полное видео боя

Спорт

На арене О2 в Лондоне состоялся бой между потенциальными соперниками Александра Усика в супертяжелом весе — 35-летним британцем Дереком Чисорой (31−9-0, 22 KO) и его 36-летним соотечественником Дэвидом Прайсом (23−7, 18 КО).

Поединок 118-килограммового Чисоры, который семь лет назад проиграл по очкам чемпионский бой Виталию Кличко, и 120-килограммового Прайса за пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO закончился победой Дерека техническим нокаутом в четвертом раунде, когда команда его соперника, побывавшего в нокдауне, выбросила в ринг полотенце.

«Это был мой 40-й бой. Я уже старый парень. Я вышел на ринг, чтобы уничтожить соперника. Было понятно, что если я поймаю его, то это будет финальной точкой, Так и произошло. Я готов к следующему бою, пытаюсь выйти на Джозефа Паркера. Если я не договорюсь с Паркером или Усиком, буду драться против Джаррелла Миллера в андеркарте боя Энтони Джошуа — Энди Руис в Саудовской Аравии», — заявил после победы Дерек Чисора, который вполне может стать следующим соперником Усика.

«Все зависит только от самого Усика, — заявил британский сопромоутер украинца Эдди Хирн. - Мне сказали, что он хочет уже в следующем поединке драться за титул. Но если он передумает, то его бой с Чисорой станет просто огромным событием в Британии. Наши болельщики без ума от Усика и будут очень рады его возвращению».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик в дебютном бою в супертяжах победил Уизерспуна.

Фото Getty Images, Sky Sports



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