Украинскую красавицу признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы (фото, видео)

Спорт

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила в номинации «Восходящая звезда» во время церемонии награждения лучших легкоатлетов Европы EA Golden Tracks, которая состоялась в столице Эстонии Таллине.

В 2019 году 18-летняя красавица из Днепра завоевала «золото» на чемпионате Европы U-20. А на мировом первенстве в Дохе среди взрослых украинка сенсационно преодолела планку на высоте 204 см и с личным рекордом добыла «серебро», став самой юной медалисткой ЧМ-2019.

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Кстати, прыжок Ярославы на ЧМ в Дохе шокировал даже олимпийскую чемпионку Рио по прыжкам в высоту испанку Рут Бейтиа.

«Я очень счастлива стать победительницей в номинации. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении сезона, а особенно тренера Татьяну Степанову и мою семью. Это отличная мотивация для того, чтобы работать еще упорнее и достичь цели», — заявила Ярослава Магучих после получения награды.

Отметим, что в тройку финалистов среди мужчин попал также украинский метатель копья Михаил Кохан, который в 2019-м выиграл чемпионат Европы U20 с юниорским рекордом континента, а позже занял пятое место на взрослом чемпионате мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Магучих стала самой молодой победительницей этапа «Бриллиантовой лиги».

Фото Getty Images, Instagram



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