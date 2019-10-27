- 13:16 РЛС "Дуга" возле Чернобыля превратили в уникальный арт-обьект: впечатляющее видео
- 13:03 Калининград захватят за две недели: Россию предупредили о последствиях конфронтации с НАТО
- 12:31 Герус сбежал с эфира «Свободы слова» Шустера: названа причина
- 12:18 Это подстава: озвучена интересная версия о стычке Зеленского с добровольцами в Золотом
- 12:15 Счастье или ссоры: как правильно толковать бытовые приметы
- 11:57 Мясной Ильич: открытие магазина в Донецке вызвало насмешки в сети
- 11:23 Украинскую красавицу признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы
- 11:21 В Питере провели крестный ход против тараканов
- 11:16 Дифтерия в Украине: в Ужгород доставили жизненно важную сыворотку
- 10:42 Штрих-код России, изготовлен в Украине и ни слова про "ДНР": в Крыму нашли интересный донецкий шоколад
- 10:21 Чисора – Прайс: полное видео боя
- 10:21 Не жизнь, а ходячий анекдот: известный шоумен в день тещи рассказал о казусах с мамами своих жен
Украинскую красавицу признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы (фото, видео)
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила в номинации «Восходящая звезда» во время церемонии награждения лучших легкоатлетов Европы EA Golden Tracks, которая состоялась в столице Эстонии Таллине.
В 2019 году 18-летняя красавица из Днепра завоевала «золото» на чемпионате Европы U-20. А на мировом первенстве в Дохе среди взрослых украинка сенсационно преодолела планку на высоте 204 см и с личным рекордом добыла «серебро», став самой юной медалисткой ЧМ-2019.
Читайте также: Мама Ярославы Магучих: «Был один момент, когда дочка думала оставить спорт»
Кстати, прыжок Ярославы на ЧМ в Дохе шокировал даже олимпийскую чемпионку Рио по прыжкам в высоту испанку Рут Бейтиа.
«Я очень счастлива стать победительницей в номинации. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении сезона, а особенно тренера Татьяну Степанову и мою семью. Это отличная мотивация для того, чтобы работать еще упорнее и достичь цели», — заявила Ярослава Магучих после получения награды.
Отметим, что в тройку финалистов среди мужчин попал также украинский метатель копья Михаил Кохан, который в 2019-м выиграл чемпионат Европы U20 с юниорским рекордом континента, а позже занял пятое место на взрослом чемпионате мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Магучих стала самой молодой победительницей этапа «Бриллиантовой лиги».
Фото Getty Images, Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.