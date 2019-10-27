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В Донецке прогремел новый взрыв: первые фото и видео
В оккупированном Донецке днем 27 октября прогремел мощный взрыв. В Пролетарском районе города было взорвано оборудование местного мобильного оператора «Феникс».
Сначала в соцсетях говорили о взорванной вышке связи, позднее стало известно, что взрывчатка была подложена под базовую станцию с оборудованием мобильного оператора. Часть оборудования была уничтожена. В районе возможны перебои со связью, сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.
В Донецке оккупанты уже возложили вину за взрыв на неких диверсантов. Фото с места событий подтверждают, что о версия о несчастном случае не выдерживает критики. Взрыв был заблаговременно спланированным, и взрывное устройство закладывалось целенаправленно.
Видео c места ЧП, опубликованное в соцсетях, дало почву для слухов, что взрыв мог быть спецоперацией украинских ССО. На последних кадрах записи авторы видео демонстрируют листовку, где говорится, что взрыв — это попытка привлечь внимание к произволу оккупантов. Регион грозят оставить без мобильной связи.
Напомним, во время оккупации Донецкой области было захвачено оборудование мобильного оператора «Киевстар». На базе присвоенных станций и вышек оккупанты развернули работу собственного мобильного оператора «Феникс». Оккупационная администрация навязывает «Феникс» как единственное средство связи, еще одного оператора — Vodafone — постепенно вытесняют из оккупированного региона.
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