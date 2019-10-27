Украина

Похоже на кратеры: в сети показали фото ужасной дороги из Днепра в Никополь

Региональная трасса Р-73 Днепр-Никополь, несмотря на постоянные ремонты, по-прежнему выглядит как декорация к фильму о постапокалипсисе, а ямы на дороге заставляют вспоминать о лунных кратерах. Последний раз трассу ремонтировали в апреле 2019 года, но из-за ограниченного финансирования до самых проблемных участков руки так и не дошли. Дорога вполне заслужила на место в рейтинге самых худших трасс Украины.

Фотографии текущего состояния дороги опубликовал «Информатор».

«На трассе, как на Луне, всюду кратеры… Обочина усеяна дисками, вдалеке мигают аварийки стоящих у обочины машин, отовсюду доносятся матерные изречения водителей. Единственный бизнес, который выживает в этом мире, — шиномонтаж», — отмечают журналисты, побывавшие в самых убитых местах на трассе.

Ремонт на отдельных участках трассы возле никопольской развилки проводился в 2018—2019 году и обошелся в 357 млн гривен.

Напомним, в список «адских» трасс украинские водители внесли дорогу Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев. Также «убийцами машин» называют региональные дороги на Закарпатье.

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