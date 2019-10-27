Украина

В Одессу отопительный сезон придет с опозданием: названа дата

В Одессе отопительный сезон 2019−2020 годов начнется 1 ноября. В первую очередь будет включено централизованное отопление в дошкольных учреждениях, школах и на объектах здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в сравнении с прошлым годом отопительный сезон запоздает на девять суток. В 2018 году тепло в дома стали подавать с 22 октября.

Напомним, 22 октября в большинстве областей Украины начался отопительный сезон. По состоянию на 25 октября тепло в школы и больницы подали 23 области. В 13 областях и в Киеве начали постепенно включать отопление в жилых домах. Не начинали отопительный сезон лишь Одесская и Херсонская области.

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