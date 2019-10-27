Спорт

«Динамо» на «Олимпийском» забило в свои ворота и упустило победу над «Карпатами»: видеообзоры матчей чемпионата Украины

В воскресенье, 27 октября, поединками с участием лидеров УПЛ завершилась программа 12-го тура чемпионата Украины по футболу. «Динамо» и «Шахтер» впервые за 11 месяцев синхронно потеряли очки.

Чемпионат Украины. 12-й тур

27 октября

«Динамо» (Киев) — «Карпаты» (Львов) — 1:1 (Вербич, 50 — Шабанов, 85, в свои ворота). Молодежные составы — 4:3.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Караваев, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Шапаренко, Родригес (Вербич, 46), Цыганков, Соль (Беседин, 49).

«Шахтер» (Донецк) — «Александрия» — 0:0. На 76-й минуте удален Патрик («Шахтер»), а на 84-й — Шастал («Александрия»). Молодежные составы — 3:1.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Додо, Степаненко, Коваленко (Патрик, 59), Тайсон, Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 74), Мораес.

«Львов» — «Десна» (Чернигов) — 1:4 (Пернамбуко, 60 — Д. Фаворов, 2, с пенальти, Хлебас, 9, 46, Дегтярев, 41). На 81-й минуте удален Ренан («Львов»). Молодежные составы — 0:1.

26 октября

«Мариуполь» — «Колос» (Коваливка) — 2:0 (Кирюханцев, 39, Топалов, 86). На 90-й минуте удален Максименко («Колос»). Молодежные составы — 2:1.

«Заря» (Луганск) — «Ворскла» (Полтава) — 4:0 (Русин, 16, Юрченко, 45+1, с пенальти, Кабаев, 61, Леднев, 77). На 56-й минуте удален Баенко («Ворскла»). Молодежные составы — 4:0.

«Олимпик» (Донецк) — «Днепр-1» — 3:2 (Тейшейра, 19, Кравчук, 69, Вантух, 81 — Когут, 4, Назаренко, 70). На 68-й минуте удален Сафронов («Днепр-1»).

В прошлый четверг киевские динамовцы разочаровали своих поклонников, не сумев одолеть на «Олимпийском» в Лиге Европы «Копенгаген» и прервав свою семиматчевую серию без пропущенных мячей во всех турнирах. В игре с «Карпатами», которую посетили 11 835 болельщиков, наставник команды Алексей Михайличенко не смог рассчитывать на травмированных Бойко, Бурду, Кадара и Буяльского, а также на дисквалифицированного де Пену. В свою очередь, «Карпаты», которые в прошлом сезоне увезли из Киева сенсационную победу над «бело-синими» (2:0), не могли рассчитывать на заработавшего в прошлом туре красную карточку Вербного и арендованного у «Динамо» Дубинчака.

В итоге у хозяев с первых минут на поле вышли Караваев, Шапаренко, Родригес и Соль, а Кендзера, Шепелев, Вербич и Беседин (как и перуанец Самбрано) оказались в запасе.

В первом тайме динамовцы нанесли по владениям арендованного у «Шахтера» голкипера Кудрика 11 ударов (шесть из них в створ), но извлечь выгоду из своего преимущества не смогли. Более того, один из контрвыпадов «Карпат» едва не закончился взятием ворот Бущана.

Сразу после перерыва Михайличенко вместо Соля и Родригеса бросил в бой Беседина и Вербича, и уже на 50-й минуте словенец после паса Цыганкова вывел «Динамо» вперед — 1:0. Но «бело-синим» не удалось удержать победу: незадолго до финального свистка динамовец Шабанов отметился автоголом.

«Наверное, в какой-то момент потеряли концентрацию, допустили ошибку, которая привела к голу. Трудно что-то говорить. Результат не должен был таким. Мы даже могли проиграть. Если создается много моментов, но забивается один мяч — это вопрос к реализации. Шапаренко? Мне кажется, что он сыграл неплохо. Но нужно говорить о всей команде. Она не показала тот футбол, который мы хотели. Второй тайм мы провели намного агрессивнее, но нужно было забивать еще. Момент с рукой? Я его не видел. Раз пенальти в ворота „Карпат“ не назначили, значит, его не было», — заявил после финального свистка главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко.

В поединке в Харькове против обладателя «бронзы» «Александрии», которая несколько дней назад увезла гостевую ничью в матче Лиги Европы с «Сент-Этьеном», «Шахтер», сыгравший вничью в Лиге чемпионов с загребским «Динамо», не смог задействовать защитников сборной Украины Матвиенко и Болбата.

Горняки до перерыва не раз могли повести в счете: один только Мораес запорол три своих шанса. Не сидела сложа руки и «Александрия», превзошедшая хозяев поля и по ударам по воротам, и по «выстрелам» в створ. Дважды лишь мастерство Пятова спасло дончан от гола.

После перерыва «Шахтер» продолжил натиск, но на 76-й минуте после удаления с поля бразильца Патрика горняки остались вдесятером. Правда, вскоре красную карточку заработал игрок «Александрии» Шастал. В игре 10 на 10 соперники так и не поразили ворота друг друга. Дончане впервые в сезоне потеряли очки.

Напомним, что в среду, 30 октября, «Динамо» и «Шахтер» сразятся на столичном «Олимпийском» в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины. Проигравший прекратит борьбу за трофей.

Перед противостоянием команд Владимира Мазяра и Александра Рябоконя на стадионе «Украина» статистика говорила явно не в пользу хозяев поля. Во-первых «Львов» не побеждал дома с 10 ноября прошлого года — целых 14 (!) матчей (пять ничьих, девять поражений). Во-вторых, львовяне вообще не поражали ворота соперников в УПЛ на своем поле с 13 апреля 2019-го — 738 (!) минут игрового времени.

Фактически решив судьбу встречи благодаря голам Фаворова-старшего (с пенальти, назначенного на 56-й секунде игры) и Хлебаса уже в первой 10-минутке, «Десна» в итоге добыла более чем уверенную победу, заодно продлив печальную безвыигрышную серию «Львова», который наконец-то забил дома. Кроме того, команда Рябоконя поквиталась с оставшимися в меньшинстве хозяевами поля за сенсационное поражение от львовян в первом круге в Чернигове.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 34 очка (12 матчей);

2. «Динамо» — 24 (12);

3. «Десна» — 23 (12);

4. «Заря» — 22 (12);

5. «Александрия» — 20 (12);

6. «Мариуполь» — 16 (12);

7. «Колос» — 14 (12);

8. «Днепр-1» — 11 (12);

9. «Олимпик» — 11 (12);

10. «Карпаты» — 10 (12);

11. «Ворскла» — 8 (12);

12. «Львов» — 8 (12).

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 7 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич (все — «Динамо»), Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Дмитрий Хлебас («Десна»). .

В 13-м туре премьер-лиги сыграют: «Карпаты» — «Шахтер», «Ворскла» — «Десна» (2 ноября), «Александрия» — «Мариуполь», «Днепр-1» — «Заря», «Динамо» — «Львов», «Колос» — «Олимпик».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» в поединке премьер-лиги разгромила «Ворсклу».

Фото ФК «Динамо»



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