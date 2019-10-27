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Происшествия

На трассе Житомир — Черновцы смертельное ДТП с фурой: погибла семья (фото)

19:15 27 октября 2019 210
фура
Инф. «ФАКТОВ»

В Хмельницкой области на трассе «Житомир-Черновцы» случилось смертельное ДТП с фурой. Грузовик «DAF» смял легковое авто «Фольксваген Кади», где находилась семья из Хмельницкого.

Два транспортных средства столкнулись около села Солобковцы Ярмолинецкого района. На месте аварии погибла семья: мужчина-водитель 42 лет, его жена 39 лет и 14-летняя дочь.

Живым остался лишь 10-летний мальчик. Его с серьезными травмами увезли в дежурную больницу.

дтп

Что касается водителя фуры, то 52-летний мужчина за медпомощью не обращался. Степень вины обоих водителей выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, в последние месяцы в Украине участились ДТП с участием габаритного грузового транспорта. 24 октября фура заблокировала трассу «Киев-Одесса», столкнувшись с отбойником. А возле Львова фура раздавила легковое авто.

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