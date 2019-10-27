Где смотреть онлайн «Динамо» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Кубка Украины

Спорт

В среду, 30 октября, любители футбола станут свидетелями самого принципиального противостояния в отечественном футболе. На столичном «Олимпийском» состоится матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», которые на двоих 24 раза владели трофеем (дончане — 13 раз, киевляне — 11).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «ШАХТЕР»

В текущем сезоне гранды отечественного футбола уже дважды противостояли друг другу (в обоих матчах «бело-синих» возглавлял прежний наставник — Александр Хацкевич). В поединке за Суперкубок Украины в Одессе удачливее оказалась «Динамо» (2:1), а поединок чемпионата страны на «Олимпийском» завершился победой «Шахтера» (2:1).

Что же касается Кубка Украины, то гранды украинского футбола сразятся в турнире друг с другом 16-й раз. При этом 10 раз «Динамо» и «Шахтер» пересекались в финальных матчах турнира, отпраздновав по пять побед («бело-синие» — в 2003-м, 2005-м, 2007-м, 2014-м и 2015-м, «оранжево-черные» — в 2002-м, 2008-м, 2011-м, 2017-м и 2018-м).

К слову, на стадиях плей-офф Кубка Украины «Шахтер» выиграл все пять дуэлей (в полуфинале-2008/2009 — 2:0, в четвертьфинале- 2009/2010 — 2:0, в 1/8 финала-2011/2012 — 3:2, в 1/16 финала-2012/2013 — 4:1 и в 1/8 финала-2018/2019 — 1:1, по пенальти — 4:3).

В прямой телетрансляции кубковую встречу «Динамо» — «Шахтер», проигравший в которой прекратит борьбу за трофей, покажет телеканал «2+2». Начало эфира — 30 октября в 19:30.

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение действующему обладателю трофея «Шахтеру». К примеру, контора 1xBet ставки на победу «Динамо» в основное время принимает с коэффициентом — 3,54, на ничью — 3,78, на успех подопечных Луиша Каштру — 1,99.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» из-за автогола упустило победу над «Карпатами».

Фото ФК «Динамо»

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