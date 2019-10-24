28 октября 2019

Знаю, знаю, знаю. Хорошо знаю о том, что постоянными читателями этой ежедневной «'фарфоровой'' рубрики знакомство с вазами не приветствуется. С пониманием отношусь к этому, поскольку и сам поначалу так же не мог понять, в чём же прелесть всех этих изделий, в отличие от сюжетных композиций со множеством фигурок и тонких деталей, способных привлечь к себе внимание ну разве что изяществом росписи или узнаваемой картинкой, изображенной под глазурью. И всё-таки, должен заметить, что при ближайшем рассмотрении вазы могут быть не менее интересными, чем сюжетные работы. Тем более, если они ещё и связаны с необычной историей появления в нашей коллекции.

Например, представленная вашему вниманию сегодня ваза была привезена мною из Голландии лет 20 назад. И запомнилось мне это произведение блестящим рассказом местного экскурсовода об одном из самых знаменитых выходцев из земли голландской — Эразме Роттердамском. Впрочем, сам знаменитый учёный и богослов, прозванный в эпоху Северного Возрождения «'князем гуманистов'', нередко называл себя не только голландцем (родившимся в Роттердаме, кстати, ровно 550 лет назад, 28 октября 1469 года), но и немцем, и французом, поскольку жизнь он вёл кочевую. Будучи блестящим философом и писателем, он постоянно перебирался из одной страны в другую — из Англии в Италию, из Франции в Германию. Самые могущественные правители Европы того времени — Генрих VIII Английский, Франциск I Французский, Карл Испанский (будущий император Священной Римской империи), папы, кардиналы, а также известнейшие учёные считали за честь находиться с ним в переписке. Крупнейшие университеты — Оксфордский, Кембриджский, Туринский, Брюссельский — приглашали на профессорские должности. И нередко он принимал эти приглашения, оставаясь в том или ином университете на несколько лет, чтобы читать лекции по греческому языку или богословию, вызывавшие восторг не только у студентов, но и у известных преподавателей.

Но наибольшую славу Эразму Роттердамскому (чей знаменитый портрет работы Гольбейна наверняка обращал на себя внимание каждого, кто бывал в Лувре) принесло небольшое произведение, сочинённое, по его же признанию, от нечего делать, во время продолжительного переезда из Италии в Англию в 1509 году. Называлось оно «'Похвала глупости'' и являло собой попытку взглянуть на окружающую действительность, а также на жизнь всего человечества, на весь мир с точки зрения… глупости. Попытка, следует признать, удалась. Точка зрения, исходившая из такого общечеловеческого, присущего всем временам и народам свойства, как глупость, дала возможность автору нарисовать своеобразный портрет всего человечества. И как раз этот общечеловеческий характер произведения сделал его не устаревающим даже через много веков. Более того, некоторые мысли из «'Похвалы глупости'' кажутся необычайно актуальными и сейчас. И, может быть, даже сейчас особенно. Независимо от того, к какому времени или к какой нации относится человек, читающий эти мысли. Судите сами:

«'Тем и отличен от дурня мудрец, что руководствуется разумом, а не чувствами''.

«'Самая низкопробная дрянь всегда приводит толпу в восхищение, ибо значительное большинство людей заражено глупостью''.

«'Война, столь всеми прославляемая, нередко ведётся дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, не расплатившимися должниками, но отнюдь не просвещёнными философами''.

«'Потакать слабостям своих друзей, закрывать глаза на их недостатки, восхищаться их пороками, словно добродетелями, — что может быть ближе к глупости?''

«'Поистине два великих препятствия стоят на пути правильного понимания вещей: стыд, наполняющий душу, словно туман, и страх, который перед лицом опасности удерживает от смелых решений. Но глупость с удивительной лёгкостью гонит и стыд, и страх…''

Всех сегодняшних именинников позвольте поздравить с рождением в один день с таким великим человеком и пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.