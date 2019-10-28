Похолодание и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели

Украина

Первый день недели — 28 октября — принесет в Украину холодные воздушные массы из северо-западной части Европы. В западных и северных областях страны дневная температура снизится до 9−14°. Во Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую области вместе с холодами придут еще и дожди.

На большей части страны после похолодания туманы не ожидаются. Сохранится сниженная видимость лишь в ряде южных регионов. Днем в центральных, восточных и южных областях +14−19°.

29 октября станет еще холоднее. Как сообщили «ФАКТАМ» в Украинском гидрометцентре, днем столбики термометров в большинстве регионов не превысят отметку плюс 10 градусов. Отдельные островки теплой погоды сохранятся на юге в приморских районах.

Напомним, по прогнозам синоптиков, тенденция к похолоданию продолжится в последние дни октября, а в начале ноября возможен переход дождей в мокрый снег.

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