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Украина

Добавляют отходы: как производители колбас обманывают украинцев

8:19 28 октября 2019 247
сосиски
Инф. «ФАКТОВ»

В продаваемых в Украине сосисках и колбасе обнаружено высокое содержание костной муки. Вопреки ГОСТу, такая добавка попадает и в продукцию высшего сорта, хотя стандарт требует использовать только натуральное мясо. Это говорит о том, что в сосиски и колбасы высшего сорта все равно добавляют так называемое «мясо механической обвалки» — смесь фарша, измельченных костей, субпродуктов. Поэтому есть смысл прислушаться к специалистам, предлагающим здоровые альтернативы колбасе и сосискам.

В ходе независимой экспертизы было проверено содержание костной муки в сосисках и колбасах разной категории. Наивысшее количество было обнаружено в сосисках высшего сорта.

«Это может свидетельствовать, что производители помимо того, что предусмотрено госстандартом, используют мясо механической обвалки (ММО). В сосисках высшего сорта очень высокое содержание — 0,7%. Это очень близко к колбасам первого сорта», — заявила в эфире программы ТСН.Тиждень заместитель руководителя научно-исследовательского центра испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт» Татьяна Шатаева.

Также в ходе экспертизы вскрылось, что частицы костей, попадающие в сосиски и колбасы, измельчены недостаточно. Встречаются частицы величиной 1−2 миллиметра при максимально допустимом размере 0,5 мм.

По словам бывшего руководителя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, ГОСТ является добровольным к применению, чем и пользуются производители. «Мы наличие или количество ММО не проверяем. Мы не проверяем костный остаток, потому что он регулируется не обязательными требованиями безопасности, а государственным стандартом. А ГОСТ является добровольным к применению», — рассказал Лапа.

Напомним, ранее было подсчитано, что покупать натуральное мясо выгоднее, чем питаться колбасой или сосисками. У мяса больше питательная ценность и меньше добавленная стоимость. В пересчете на 100 граммов даже отборная говядина может оказаться дешевле сосисок не первого качества.

Также представляет опасность для здоровья добавляемый в сосиски и колбасы нитрит натрия. Злоупотребление колбасой увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной железы.

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