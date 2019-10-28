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Гончарук рассказал, что будет с субсидиями в Украине в этом году
В текущем отопительном сезоне, до весны 2020 года принципы начисления субсидий ЖКХ меняться не будут. Люди, уже оформившие субсидию, будут получать ее по старым правилам. С таким разъяснением выступил премьер-министр Алексей Гончарук. Нововведения, касающиеся субсидий, запланированы лишь с 1 мая 2020 года.
«В этом году субсидии уменьшены точно не будут. В этом отопительном сезоне все те, кто оформил субсидию, получит ее на оформленных условиях», — заявил Гончарук.
Что касается субсидий в следующем году, то глава Кабмина надеется, что траты на коммунальные услуги не будут превышать 15% доходов средней семьи.
«Намерены достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила не больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги», — подытожил Гончарук.
Напомним, ранее в Минсоцполитики разъяснили, что с 1 мая 2020 года субсидия ЖКХ будет назначаться, если расходы на коммунальные услуги превышают 20% всех доходов семьи (домохозяйства). Пока действует более выгодный для населения норматив в 15% доходов. При этом, по официальным данным, в прошлом отопительном сезоне (2018−2019 годы) платеж за коммунальные услуги в среднем составлял 9,78% от дохода семьи (домохозяйства).
Тем временем уже принят закон о всесторонней проверке получателей субсидий.
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