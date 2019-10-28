24.83 / 25.13 27.45 / 27.91
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Разумков сделал важное заявление о судьбе нового закона о статусе Донбассе

10:05 28 октября 2019 354
разумков
Инф. «ФАКТОВ»

Новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться по итогам встречи президентов в «нормандском формате». Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, у авторов закона «красной линией» будет территориальная целостность Украины. «Красная линия для любого государства — это территориальная целостность и защита прав граждан. Срок действия существующего закона истекает в конце года, нам нужно будет принимать другой законопроект. Очень много будет зависеть от нормандских переговоров», — заявил Разумков в интервью программы Факты недели на ICTV.

Напомним, Россия требует от Украины навсегда закрепить в законе особый статус Донбасса. Это одно из условий согласия Кремля на встречу в нормандском формате (Россия, Украина, Германия, Франция).

Источник «ФАКТОВ» считает, что команда Зеленского будет добиваться от нынешнего созыва Рады результативного для голосования за сомнительный закон об особом статусе Донбасса. После того, как цель будет достигнута, не исключен роспуск и перезапуск парламента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гороскоп

Рака ждут проблемы на работе, а Овна — ссора с любимым человеком: гороскоп на неделю

Драка возле MisterCat на Оболони

На Оболони в Киеве устроили масштабную драку: в сеть попало видео

Герус

Герус сбежал с эфира «Свободы слова» Шустера: названа причина

Танці з зірками судьи 2019

Поцелуй Дикусара и потеря сознания одной из фавориток: чем запомнился десятый эфир "Танців з зірками"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер