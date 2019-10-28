Политика

Разумков сделал важное заявление о судьбе нового закона о статусе Донбассе

Новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться по итогам встречи президентов в «нормандском формате». Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, у авторов закона «красной линией» будет территориальная целостность Украины. «Красная линия для любого государства — это территориальная целостность и защита прав граждан. Срок действия существующего закона истекает в конце года, нам нужно будет принимать другой законопроект. Очень много будет зависеть от нормандских переговоров», — заявил Разумков в интервью программы Факты недели на ICTV.

Напомним, Россия требует от Украины навсегда закрепить в законе особый статус Донбасса. Это одно из условий согласия Кремля на встречу в нормандском формате (Россия, Украина, Германия, Франция).

Источник «ФАКТОВ» считает, что команда Зеленского будет добиваться от нынешнего созыва Рады результативного для голосования за сомнительный закон об особом статусе Донбасса. После того, как цель будет достигнута, не исключен роспуск и перезапуск парламента.

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