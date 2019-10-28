Картина, годами висевшая на кухонной стене, продана за рекордные 24 млн евро

Мир

В воскресенье, 27 октября, аукционный дом Acteon установил ценовой рекорд, продав с молотка картину «Осмеяние Христа» флорентийского живописца Чимабуэ за 24 миллиона евро. Стартовая цена была в четыре раза ниже. Шедевр приобрел анонимный покупатель из Франции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Осмеяние Христа» было найдено случайно. Картина считалась безвозвратно утраченной. Искусствоведы утверждают, что она является частью полиптиха Чимабуэ, состоявшего из восьми небольших частей (размер каждой из них не превышал 20 на 26 см). Каждый из фрагментов был посвящен суду над Иисусом Христом и его казни. Предполагалось, что до нашего времени сохранились только два фрагмента. Один из них выставлен в Национальной галерее в Лондоне, другой находится в частной коллекции Фрика в Нью-Йорке.

И вот в сентябре французские СМИ сообщали о сенсационной находке. В Компьене (город на севере Франции) обнаружена третья часть полиптиха! Долгие годы она висела на стене в кухне прямо над плитой в небольшом частном доме. Хозяйка дома, пожилая француженка, была уверена, что это какая-то дешевая икона. Женщина решила в итоге от нее избавиться. Пригласила оценщика, а тот сразу посоветовал ей обратиться к экспертам в области живописи.

Представители Acteon заявили, что «Осмеяние Христа» стало самым дорогим произведением средневекового искусства, когда-либо проданным с аукциона. Картина была написана в 1280 году.

В том, что ее принимали за икону, нет ничего удивительного, Ченни ди Пепо (настоящее имя Чимабуэ) все свои работы писал на деревянных панелях из тополя, предварительно нанеся на них золотой фон. На его манеру большое влияние оказали мастера иконописи из Византии.

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