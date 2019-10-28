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Когда заключать сделки и стричься: лунный календарь на неделю
О том, что можно и что противопоказано делать в течение каждого дня, когда лучше стричься и заниматься спортом и как ухаживать за растениями, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
28 октября
Символ дня: рог изобилия
Характеристика: нужно избегать конфликтов, которые могут возникать буквально на пустом месте, и порой между совершенно незнакомыми людьми. Чтобы свести риск их появления на нет, необходимо контролировать свои эмоции.
Бизнес и финансы: можно покупать движимое и недвижимое имущество и заниматься благотворительностью.
Личная жизнь: назначенное на этот день свидание может закончиться ссорой.
Здоровье: стоит обратить внимание на состояние зубов и полости рта.
Уход за внешностью: не рекомендуется пользоваться кремами на гормональной основе. Стрижка показана обладательницам тонких, ослабленных волос — она сделает их толще и гуще.
Спорт: можно делать упражнения для мышц лица и второго подбородка — они будут на редкость результативными.
Дом, сад, огород: день идеально подходит для любых домашних дел. В саду не рекомендуется обрезать ветви деревьев. Нельзя заниматься выпечкой.
29 октября
Символ дня: барс, готовящийся к прыжку
Характеристика: энергию, которую принесет с собой этот день, нужно использовать исключительно в мирных целях. Мысли материализуются буквально на глазах, поэтому они должны носить исключительно позитивный характер.
Бизнес и финансы: возможны предложения, от которых нельзя отказаться, например новая должность или выгодная сделка. Финансовые операции противопоказаны.
Личная жизнь: важно контролировать каждое свое слово — неосторожное высказывание может больно ранить партнера.
Здоровье: нужно отказаться от непосильной физической нагрузки и вредных привычек — алкоголя и курения.
Уход за внешностью: стоит отказаться от массажа груди. Можно делать питательные маски для волос и применять красители на натуральной основе.
Спорт: полезными будут занятия йогой.
Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться.
30 октября
Символ дня: древо познания
Характеристика: идет борьба добра со злом, поэтому велика вероятность конфликтов, которые могут привести к самым неожиданным последствиям. Не стоит принимать важных решений — о них впоследствии придется пожалеть.
Бизнес и финансы: бизнес-проекты, начатые в этот день, очень быстро дадут первые «плоды».
Личная жизнь: безобидное желание доказать свою правоту может привести к серьезному конфликту, поэтому лучше не спорить даже по мелочам.
Здоровье: категорически запрещены любые хирургические операции. Болезнь, возникшую в этот день, нужно лечить сразу и радикальным образом, в противном случае она молниеносно может перейти в хроническую стадию.
Уход за внешностью: стоит отказаться от липосакции бедер.
Спорт: хороший результат дадут упражнения для рук и верхней части туловища.
Дом, сад, огород: любые домашние дела будут даваться легко и без напряжения.
31 октября
Символ дня: единорог
Характеристика: успех будет сопутствовать тем, кто не ленится и активно действует. Можно составлять долговременные планы и приступать к их реализации.
Бизнес и финансы: сложно будет найти общий язык с начальством и коллегами, поэтому решение важных профессиональных вопросов лучше отложить на потом. Вам могут вернуть долг, на который вы давно махнули рукой.
Личная жизнь: хорошее время для свидания и объяснения в любви.
Здоровье: особое внимание нужно уделить питанию — самочувствие будет зависеть от него напрямую, так что не стоит переедать, а также лучше отказаться от продуктов, связанных с брожением — бочковых огурцов и помидоров, квашеной капусты и кваса.
Уход за внешностью: рекомендуется проводить омолаживающие и водные процедуры. Показаны косметические маски и кремы на натуральной жировой основе.
Спорт: рекомендуются упражнения для верхней части туловища.
Дом, сад, огород: можно заниматься консервацией и выпечкой.
1 ноября
Символ дня: журавль
Характеристика: возможно духовное прозрение, которое, в свою очередь, приведет к предвидению. В решении важных вопросов нужно опираться не на логические умозаключения, а на интуицию. Хороший день для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы.
Бизнес и финансы: успех ждет, прежде всего, тех, кто занимается научной деятельностью. Не рекомендуется давать деньги в долг.
Личная жизнь: свободное время нужно уделить семье — близких людей задевает отсутствие внимания с вашей стороны.
Здоровье: важно обратить внимание на состояние верхних дыхательных путей — возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать.
Уход за внешностью: можно делать эпиляцию, удалять пигментные пятна, делать татуировки и прокалывать уши. Стрижка сделает волосы здоровыми и красивыми.
Спорт: упражнения для мышц спины и ног лучше исключить.
Дом, сад, огород: домашние дела лучше отложить на другое время.
2 ноября
Символ дня: роза ветров
Характеристика: в этот день можно почувствовать себя благородным рыцарем, который борется за справедливость — как для всего мира, так и для отдельно взятых людей. Энергия, которую мы ощутим в это время, позволит совершить любые — даже самые сложные и трудоемкие дела.
Бизнес и финансы: идеальный день для общения с начальством, особенно если ваша цель — повышение заработной платы.
Личная жизнь: нельзя лгать любимому человеку — даже мелкий обман чреват серьезными негативными последствиями.
Здоровье: нужно всеми возможными способами укреплять иммунитет — это позволит избежать заболеваний, которые могут цепляться к человеку в этот день.
Уход за внешностью: рекомендуется лечить воспаления кожи и глубокую чистку лица. Удачным будет окрашивание и тонирование волос.
Спорт: можно заниматься бегом, прыжками через скакалку и «катанием» на велотренажере.
Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься без напряжения — в свое удовольствие.
3 ноября
Символ дня: Феникс
Характеристика: день очищения, когда важно объективно оценить свои поступки и простить обиды тем, кто нам их нанес.
Бизнес и финансы: хорошее время для судебных тяжб — победа будет на вашей стороне. Нужно закончить «зависшие» дела, на очереди — новые интересные проекты.
Личная жизнь: возможно появление человека из прошлого, с которым вас связывает много приятных воспоминаний.
Здоровье: нужно быть осторожным с продуктами, срок годности которых истекает. Особого внимания потребует сердечно-сосудистая система: нужно следить за артериальным давлением и вовремя принимать прописанные врачом лекарства.
Уход за внешностью: показана маммография и операции по увеличению молочных желез. Можно стричь и красить волосы.
Спорт: хороший результат дадут кардиотренировки.
Дом, сад, огород: от работ по дому можно отдохнуть.
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