Таможенные пункты будут достроены, — советник премьер-министра

Политика

24 октября глава правительства вместе с председателем таможенной службы в рамках рабочей поездки в Черновицкую область посетил пункт пропуска «Порубное». Его советник Юрий Голик после правительственной инспекции этого пункта пропуска анонсировал запуск еще двух пунктов, на которые были выделены деньги ЕС, но которые не были достроены. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

«Теперь все будет по-другому. Сканер запустится. Пункты достроятся. И дорога будет», — сказал Юрий Голик.

К тому же, по словам советника, дорога к границе с Румынией была построена частями.

«Например, сканеры. Они есть. Построены. Смонтированы. Но не введены в эксплуатацию. Не хватает каких-то бумажек. Поэтому, например, на пункте пропуска в Черновицкой области, где мы были сегодня, в помещении где установлен сканер, хранят трактор. Трактор, несомненно, вещь нужная. Но сканер лучше. А хранить трактор в помещении с оборудованием за сотню миллионов гривен — маразм. Участок дороги есть, двух участков нет. Любимая забава „Укравтодора“ — ремонтировать кусками пять лет подряд — во всей красе», — написал Голик.

При этом советник премьера напомнил, что таможенный эксперимент дал области более 800 миллионов гривен на строительство дороги к «Порубному».

Голик, ссылаясь на премьера Алексея Гончарука и главу Государственной таможенный службы Максима Нефедова, также сообщил, что уже в этом году в стране будет новая таможенная служба с кардинально другим кадровым составом.

«Разгрести все то болото, что досталось Нефедову, та еще задача. С другой стороны, есть масса быстрых решений, которые просто нужно сделать», — уверен Голик.

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