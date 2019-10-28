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Футболист, дебютировавший в сборной в матче с Украиной, выбил сопернику два зуба (фото, видео)
Известный форвард ПСВ «Эйндховен» и сборной Греции Константинос Митроглу (на фото) совершил грубый прием в домашнем поединке 11-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ.
Родившийся и выросший в Германии футболист, который в 2009 году дебютировал в национальной команде в поединке плей-офф ЧМ-2010 против сборной Украины (0:0), в верховой борьбе со своим соотечественником Пантелисом Хацидиакосом на 80-минуте зарядил ему локтем в лицо. В итоге защитник АЗ лишился двух передних зубов (их потом поместили в кулечек), а грубиян Митроглу, известный также по выступлениям за «Олимпиакос», «Бенфику», «Фулхэм», «Марсель» и «Галатасарай», не получил даже желтой карточки.
Единственным утешением для пострадавшего Хацидиакоса стал тот факт, что его команда, с 22-й минуты играя в большинстве, сенсационно разгромила действующего вице-чемпиона страны на его поле — 4:0.
Отметим, что ПСВ «Эйндховен», АЗ и «Витесс» с 23 очками делят в турнирной таблице чемпионата Нидерландов второе-четвертое места, а лидирует с 29 баллами «Аякс».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Александр Зинченко перенес операцию в Барселоне.
Фото Getty Images
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!