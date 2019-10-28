Новолуние в созвездии Скорпиона: как оно отразится на всех знаках зодиака

Стиль жизни

28 октября произойдет новолуние в 4-м градусе созвездия Скорпиона (о представителях знака читайте тут). О том, чем оно грозит жителям Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Скорпион — знак непростой и эмоционально напряженный, — говорит Валентина, — поэтому новолуние в нем — уже само по себе испытание для наших нервов. Если же учесть, что в это время Луна и Солнце, соединившись, будут находиться в оппозиции к Урану, то можно говорить о напряжении в квадрате. Дело в том, что Уран отвечает за неожиданные события и пертурбации, в том числе и социальные, так что сами понимаете, что нас может ожидать в ситуации противостояния к нему двух светил — Солнца и Луны. Если кто-то соскучился по бунтам и революциям, то они не заставят себя долго ждать. Трудно сказать, в какой стране — или странах — мира возможна смена власти революционным путем, но то, что данная конфигурация небесных тел принесет нам очередную встряску, сомневаться не приходится.

Добавьте сюда тот факт, что Скорпион — знак перерождения и трансформации, а значит, как говорил герой знаменитого фильма, «грядут перемены», к которым мы должны быть готовы. При этом речь не идет о том, что они обязательно окажутся позитивными, но в этом есть свой, положительный, смысл. Иногда, чтобы избавиться от болезни, нужно пройти через неприятные процедуры — прием таблеток, уколы и даже операции, зато потом мы начинаем чувствовать себя хорошо. Так и тут: испытания, которые вероятны в это время, впоследствии помогут нам улучшить качество жизни.

— Чем грозит новолуние в Скорпионе каждому из нас?

— Прежде всего нужно помнить о том, что подобное соединение небесных тел не способствует взаимопониманию и создает трудности в общении. Мы станем агрессивными, причем зачастую без явной на то причины, поэтому конфликты могут возникать на ровном месте, а затрагивать как близких, так и посторонних, совершенно незнакомых людей. Ссора с любимым человеком может привести к серьезной размолвке, вплоть до расставания, а выяснение отношений со случайным прохожим — к неприятному публичному скандалу и даже драке. Так что, как бы ни было трудно, необходимо взять себя в руки и держать под контролем негативные эмоции. Тем, кто боится, что ему это не удастся, лучше — если, конечно, есть такая возможность — провести день в одиночестве. Так вы точно никого не обидите и не заденете, даже невзначай. В этом смысле новолуние 28 октября — самый опасный день уходящего месяца.

— Чего еще не стоит делать в это время?

— Резко менять жизненные обстоятельства — например, переходить на новую должность или новую работу. Существует опасность того, что вы не справитесь с задачами, которые поставят перед вами начальство, из-за чего может всерьез пострадать ваша профессиональная репутация. Поэтому если вы собираетесь сменить место работы, повремените несколько дней — изменится ситуация на небе и дела пойдут гораздо лучше. В это время также не стоит брать и давать деньги в долг: в первом случае вы будете долго и мучительно их отдавать, в втором можете вообще не дождаться их возвращения.

Во время новолуния в Скорпионе не рекомендуется совершать финансовые сделки и подписывать важные договоры, они не оправдают возложенные на них надежды. Особую опасность представляет покупка недвижимости: пройдет совсем немного времени и выяснится, что у дома или квартиры, которую вы приобрели, есть обременения, и вам, скорее всего, не придется там жить.

Стоит также обратить внимание на свое настроение, которое оставляет желать лучшего: возможны приступы хандры, тоска, депрессивные состояния и перепады от эйфории к отчаянию и обратно. Важно помнить, что дело в данном случае не в вас, а в положении звезд: стоит ему измениться, и настроение улучшится. Возможен также упадок сил, но это обычное состояние для новолуния, в его ауре — а это два-три дня — мы всегда слабеем и чувствуем себя истощенными и «выжатыми», но это тоже вскоре пройдет.

— Неужели от новолуния не приходится ждать позитива?

— Ну почему же? На него нужно настраиваться всегда! В нашем случае речь идет прежде всего о необходимости загадывать желания — энергии новолуния способствуют их быстрейшему воплощению в жизнь. Если же вернуться от грез к реальной жизни, то это хорошее время для презентации своих способностей и талантов. Если вы по какой-то причине считаете, что хвалить себя неудобно, помните, что скромность — кратчайший путь к неизвестности, и заявите наконец миру — или начальству — о своем уникальном даре. В это время также показаны любые водные процедуры — они пойдут на пользу не только телу, но и духу.

— Как отразится новолуние на представителях знаков зодиака?

— Тем, кто относится к знакам огня, а это Овны, Львы и Тельцы, стоит проявить разумную долю экономии и бережливо относиться к деньгам и другим материальным благам, в противном случае для них может грянуть очередной финансовый кризис. Знаки земли — Телец, Дева и Козерог — должны быть готовы к перезагрузке дружеских, любовных и семейных отношений, в противном случае дело рано или поздно закончится конфликтами и расставанием. Знакам воздуха — Близнецам, Весам и Водолеям — не стоит пускаться в рискованные авантюры — велика вероятность стать жертвой мошенников. И, наконец, знаки воды — Рак, Скорпион и Рыбы — могут похвастаться тем, что отделаются от грядущего новолуния легче других. Им повезет исполнить свои мечты, правда, при условии, что они смогут сдержать свой темперамент.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок подробно рассказала о том, чем грозит нам Венера, которая вошла в знак Скорпиона и пробудет там до 1 ноября.

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