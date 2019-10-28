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Политика

Дмитрий Вовк назвал экспертизу НАБУ/САП по делу «Роттердам+» макулатурой

11:48 28 октября 2019 76
Дмитрий Вовк
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Экспертиза по «Роттердам+», которую предоставили НАБУ и САП и подписало СБУ, не соответствует принципам законности и объективности судебной экспертизы. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

По его мнению, экспертиза, «нарисованная» НАБУ и САП за два года расследования, не более чем макулатура.

«Фрагмент» экспертизы", которую делали НАБУ/САП 2 года и подписало СБУ, — не соответствует принципам законности и объективности судебной экспертизы. На 3 года это яркий пример «расследований» НАБУ/САП — сбор и PR-макулатуры", — написал Вовк.

Во фрагменте документа, который обнародовал Вовк, отмечается: «Предоставление условно-вероятных выводов относительно экономических последствий (утраченные активы и/или недополученные доходы, обстоятельств (нарушений), которые не состоялись и имеют форму предположений, не соответствует принципам законности и объективности судебной экспертизы».

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело «Роттердам+» местью Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия бизнесмена вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Адвокат Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам+», подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы.

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