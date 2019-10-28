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Волынец назвал поставки российского угля в бизнес-интересах Коломойского уничтожением угледобывающей отрасли
Поставка угля из страны-агрессора, которое осуществляется для подконтрольной Коломойскому госкомпании «Центрэнерго», а также коррупционные схемы этого бизнесмена наносят удар по отечественной угледобывающей отрасли. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Волынец напомнил, что украинские активисты заблокировали поставки российского угля в Украине, который завозился для госкомпании «Центрэнерго». А в это время украинские шахты остановлены, а шахтеры месяцами не получают зарплату.
«Я был на станции Сосновка. А раньше, еще месяц назад, когда я там был, вагонов 160 было заблокировано. Перед тем еще часть вагонов была разгружена. Сейчас вдвое меньше. Потребителем и заказчиком угля российского является такая фирма „Рекорд систем сети“, приписанная на станции Триполье, то есть под Киевом. Понятно, что этот уголь предназначен для использования на Трипольской тепловой электростанции компанией „Центрэнерго“, государственной компанией», — сообщил Волынец.
Он отметил, что в результате коррупционной схемы на «Центрэнерго» близкая к Коломойскому компания поставляет уголь по дешевой цене из России, а произведенную из него электроэнергию продает предприятиям олигарха по заниженным тарифам.
«Это просто коррупция, это просто мафия. Потому что за „Центрэнерго“ стоит Коломойский. Он назначил свой менеджмент, то есть назначает там совет директоров, Кабинет министров утверждает исполняющего обязанности Потапенко… И мы видим ситуацию, когда дешевая электроэнергия поступает с тех тепловых электростанций „Центрэнерго“ на ферросплавные заводы Коломойского. Так какой же тогда это рынок? Какой рынок электроэнергии, в который мы вошли с 1 июля? И почему шахтеры должны страдать?» — сказал Волынец.
Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам+» (1740 грн за тонну). В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт-ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт-ч.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!