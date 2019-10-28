В Польше арестовали российского шпиона

Мир

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России, а также контактировавшего с ним человека, который проживал в РП с фальшивыми документами. Ранее польские спецслужбы задержали за шпионаж гражданина Польши, который интересовался деятельностью Министерства энергетики.

Как сообщает «Радио Польши», Петру С. предъявлены обвинения, он помещен под арест сроком на три месяца. Следствие собрало доказательную базу сотрудничества поляка с российской разведкой. Во время обысков в его квартире и по месту работы были найдены документы, электронные носители, а также нелегальное оружие и прочая амуниция.

Также польские правоохранители пришли с обысками к людям, с которыми контактировал арестованный. Один из них, проживающий в Польше по фальшивым документам, был задержан. Его также обвинили в хранении оружия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Умани задержали ученого-химика из России, который дома синтезировал взрывчатое вещество гексаметилинтрипероксиддиамин. Его подозревают в подготовке взрыва на стратегическом объекте в городе, возможно, на военном аэродроме

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