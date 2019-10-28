Умело заговаривает зубы: наглый мошенник в Киеве попал на видео

Происшествия

Киевляне все чаще становятся жертвами афер, придуманных еще в 90-е годы. Так, в кофейне на Троещине молодая девушка-продавец столкнулась с профессиональным «ломщиком купюр». Старая схема была немного усовершенствована, но суть осталась прежней: мошенник, принимая деньги, тут же возвращает их под выдуманным предлогом, но за считаные секунды успевает подменить настоящие купюры фальшивыми.

Для успеха схемы нужна либо спешка (например, продавца торопит очередь), либо же предварительная подготовка, убеждение в добрых намерениях. В случае с девушкой-бариста нужную мошеннику роль выполнила купюра в 500 гривен: девушка проверила ее на свет, убедилась, что купюра подлинная, и с того момента прониклась доверием к аферисту.

Профессионально «заговаривая зубы», мужчина подменил 400 гривен фальшивыми купюрами. Видео того, как была обманута продавец, опубликовано в группе «Киев Оперативный».

Напомним, ранее мошенники в Киеве организовали сбор средств на похороны несуществующей бабушки, а в Полтавской и Сумской областях преступная группировка рассказывала доверчивым старикам о денежной реформе и предлагала поменять деньги на современные. Под видом новых купюр пенсионерам раздавались сувенирные банкноты.

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