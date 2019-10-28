Происшествия

В Киеве насильник посреди улицы напал на 16-летнюю девушку: опубликованы фото и видео с преступником

В Киеве на улице на 16-летнюю девушку набросился насильник. Молодую киевлянку спас водитель такси. Вместе они держали злоумышленника до приезда полиции.

19-летний юноша заприметил будущую жертву в кафе-киоске на проспекте Академика Глушкова. Он предложил сотруднице заведения выйти и показать ему дорогу на стройку. Девушка согласилась. Выслушав объяснения, юноша сделал вид, что уходит, но минут через 15 вернулся под предлогом, что дорогу не нашел. Когда девушка вышла из здания, молодой человек толкнул ее на землю и попытался изнасиловать.

На крики девушки о помощи прибежал таксист, стоявший поблизости. Он оттащил юношу и удерживал, пока не прибыла следственно-оперативная группа.

Юношу задержали и увезли в Голосеевское райуправление полиции. Задержанный оказался жителем Киевской области, ранее судимым за грабеж. За прошлое преступление юноша получил три года условно. Покушение на изнасилование грозит ему тюремным сроком до 12 лет.

Как сообщалось ранее, в Киеве заметили мужчину, пристающего в подъездах многоэтажек к девочкам-школьницам. А в Днепре обидчика девушек схватили подростки и устроили самосуд.

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