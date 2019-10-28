«Умер воя, хныча и визжа»: Трамп раскрыл детали гибели главаря ИГИЛ (фото, видео)

Мир

В воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации. Перед этим он написал в Twitter: «Только что случилось нечто очень важное…» Американский лидер умело создал интригу, которая раскрылась утром в ходе его выступления. Трамп заявил о том, что американский спецназ провел успешную операцию по ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

Президент подробно, не стесняясь в выражениях, описал, как это произошло: «Я наблюдал за операцией из ситуационного штаба, это было как кино…»

«Главарь ИГ умер как собака, загнанная в глухой туннель, воя, хныча и визжа… Когда он взорвал себя, туннель обрушился на него и на его детей, он прихватил с собой на тот свет троих детей. Он был безвольным животным… Последователи аль-Багдади вели себя как испуганные щенки и лузеры… Наши спецназовцы ворвались так быстро, что в это трудно поверить… Всем большое спасибо, это прекрасный день для нашей страны!» — заявил Трамп.

Дом, в котором находился аль-Багдади

Всё, что осталось после проведения операции

Аль-Багдади считался террористом номер один в мире. На его совести десятки тысяч жизней ни в чем не повинных людей не только на Ближнем Востоке, но также в Европе и США. Последователи ИГ совершали теракты и убивали по всему миру на протяжении нескольких лет. Массовые захоронения казненных ими были обнаружены в Ираке. Теперь их находят в Сирии. Сторонники аль-Багдади публично убивали иноверцев и гомосексуалистов. Они превращали женщин в сексуальных рабынь, а их детей обучали как будущих диверсантов и палачей.

С выступления в мечети в Мосуле в 2014 году Абу Бакра аль-Багдади не видели

Настоящее имя аль-Багдади Ибрагим Авад аль-Бадри. Он родился в 1971 году неподалеку от города Самарра в 125 километрах к северу от Багдада. Даже родственники называли Ибрагима фанатиком. Он открыто осуждал всех, кто тем или иным образом нарушал традиции и положения шариата. Какое-то время он был проповедником в Самарре. Там его застало вторжение войск антитеррористической коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году. Аль-Бадри оказался в американском фильтрационном лагере Кэмп-Букка на юге Ирака, где содержались многие командиры «Аль-Каиды». По всей видимости, именно там он был радикализован и вступил в ряды этой террористической организации.

В 2010 году его уже называли аль-Багдади и говорили как об одном из лидеров «Аль-Каиды в Ираке». Так называлась одной из группировок, которая в итоге вошла в состав «Исламского государства». Осенью 2011 года США официально объявили награду за голову аль-Багдади — 10 миллионов долларов.

5 июля 2014 года аль-Багдади выступил в мечети в Мосуле (Ирак). Он провозгласил о создании халифата на территории Сирии и Ирака и призвал всех мусульман поклясться в верности «Исламскому государству Ирака и Леванта». Отсюда и пошло сокращенное название — ИГИЛ. Боевики аль-Багдади очень быстро захватили значительные территории. После этого название халифата сократилось до «Исламского государства» или ИГ.

С того самого выступления в мечети в Мосуле Абу Бакра аль-Багдади не видели. На протяжении пяти с лишним лет постоянно появлялись слухи о том, что он убит или тяжело ранен. Например, в июне 2017 года Министерство обороны России заявило, что аль-Багдади погиб во время бомбардировки в Ракке, городе в Сирии, который являлся столицей ИГ. Однако эта информация не подтвердилась.

Теперь Дональд Трамп с полной уверенностью заявляет, что с аль-Багдади всё кончено. Известно, что некоторое время назад иракские курды захватили одну из жен аль-Багдади, его племянника, а также супругу одного из его доверенных курьеров. Есть основания полагать, что именно это стало решающим в установлении точного местонахождения главаря ИГ. Американский президент прямо намекнул на это, заявив, что последние несколько недель знал, где скрывается самый опасный террорист в мире.

Трамп: «Я говорил с русскими перед операцией, сказал, что мы идем. Они ответили: «Спасибо, что предупредили»

Операция готовилась в обстановке повышенной секретности. Трамп даже не стал ничего сообщать Конгрессу, хотя обычно о подобном ставят в известность руководителей комитетов Конгресса по разведке и национальной безопасности, а также спикера Палаты представителей. Президент не скрывает, что утаил от них информацию по аль-Багдади совершенно сознательно. «Вашингтон похож на дырявое ведро! Утечка за утечкой. Если бы я сказал демократам о готовящейся операции, многие наши парни погибли бы там, на Ближнем Востоке», — заявил Трамп.

В субботу, 26 октября, американский президент с утра играл в гольф. В ситуационном штабе он появился к девяти вечера. Вместе с ним за операцией наблюдали вице-президент США Майк Пенс, советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен, министр обороны Марк Эспер, а также бригадные генералы Марк Милли и Маркус Эванс.

В операции были задействованы не менее 70 бойцов спецназа. Конкретно это были спецотряд «Дельта» и рейнджеры. Их перебросили восемью вертолетами Chinook и Black Hawk в селение Бариша на границе Сирии и Турции. Сейчас это не самое безопасное место на планете. Именно здесь проходит турецкая военная операция «Источник мира». Американцы в ней, как известно, участия не принимают. В регионе находятся турецкие военные, российская военная полиция, части армии Башара Асада, курдские боевые отряды самообороны. Неожиданное появление американских вертолетов могло быть воспринято как вмешательство. Обстрелять их могла любая из сторон.

Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь, оказанную в операции по ликвидации аль-Багдади. Американские СМИ отмечают, что именно Россию он поставил в этом списке на первое место. «Я говорил с русскими перед операцией, сказал, что мы идем. Они ответили: „Спасибо, что предупредили“. Турция не создала проблем. Они могли бы начать стрелять по нашим, но не стали», — отметил Трамп.

Но главная опасность для американского спецназа таилась все же непосредственно в Барише. Это было «логово аль-Багдади». «Мы знали о многочисленных тоннелях, все, кроме одного, были заблокированы…» — рассказал Трамп.

Кроме того, там было много взрывчатки. По данным, полученным от курдов, практически все в ближайшем окружении аль-Багдади, включая женщин и самого лидера ИГ, носили на себе пояса шахидов. Но взорвать такой пояс решился в итоге только сам аль-Багдади.

Место, где приземлился один из вертолетов спецназа

Турция подтверждает ликвидацию аль-Багдади: «Это хороший день для хороших людей»

Интересно, что официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомству «не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб в ходе данной операции».

«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой „операции“, каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и, тем более, в успехе», — подчеркнул он.

Конашенков утверждает, что 26 октября в районе Идлиба не было зафиксировано никаких ударов с воздуха.

Турция, напротив, подтверждает ликвидацию аль-Багдади. В Анкаре подчеркивают отличную координацию с американцами накануне операции. «Это хороший день для хороших людей», — заявил представитель Министерства обороны Турции.

Белый дом распространил фотографию, сделанную в ситуационном штабе в Вашингтоне во время операции. Американские СМИ сравнивают этот снимок с тем, что был сделан 2 мая 2011 года, когда 44-й президент США Барак Обама с членами администрации наблюдал за тем, как «морские котики» ликвидируют лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена.

Трамп наблюдает, как спецназ ликвидирует аль-Багдади

Обама смотрит, как «морские котики» проводят операцию по ликвидации лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена

Трампу уже припомнили, как он тогда критиковал Белый дом. Миллиардер написал в Twitter: «Перестаньте поздравлять Обаму с убийством бен Ладена. „Морские котики“ убили бен Ладена». Трамп подчеркивал, что заслуги президента в ликвидации главного террориста нет никакой. Теперь же он постоянно повторяет: «Я три года охотился за аль-Багдади…» То есть ликвидацию главаря ИГ президент преподносит как личную заслугу.

Для Трампа успех этой операции крайне важен. Конгресс, демократы, ряд республиканцев критикуют президента за его решение вывести американских военнослужащих из Сирии. Трамп объясняет это тем, что ИГ разгромлено и больше не представляет опасности. Гибель аль-Багдади случилась очень вовремя. Это еще один аргумент в пользу вывода войск из Сирии.

Противники такого шага подчеркивают, что ликвидация аль-Багдади ничего не меняет. ИГ быстро найдет ему замену. Главная проблема заключается в том, что на Ближнем Востоке по-прежнему находятся тысячи сторонников «Исламского государства». Они непременно попытаются воспользоваться уходом американцев из Сирии, чтобы поднять голову.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ранее в четырех провинциях Ирака были обнаружены 202 массовых захоронения жертв боевиков «Исламского государства». Группировка контролировала эту часть Ирака с июня 2014 года по декабрь 2017 года.

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