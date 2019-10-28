Деньги

Доллар опять вырос: что будет с курсами валют в ближайшее время

За прошедшие выходные курсы доллара и евро снова выросли. С пятницы, 25 октября, американская валюта подорожала на 6 копеек, а европейская — на 1 копейку. 28 октября НБУ установил официальный курс на уровне 25,17 грн за доллар и 27,96 грн за евро. Любопытно, что на наличном рынке доллар и евро на несколько копеек подешевели. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,85 грн, купить — по 25,13 грн, евро — сдать по 27,46 грн, купить — по 27,90 грн.

«Курс гривни с утра в понедельник торгуется на уровне 25,08 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит после сообщения о том, что президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров. Наименования товаров не были указаны в документе, однако ранее ограничения затрагивали 155 видов товаров, в том числе пищевой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения и электроприборов.

Правительство Украины готовится к принятию бюджета на 2020 год с новыми ориентирами, и на 29 октября запланировано новое размещение облигаций, в ожидании которого гривня будет стабильна. Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит свою стабильность и будет торговаться в диапазоне 25−25,2 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Хотя есть мнение, что доллар в ближайшее время все же будет дорожать.

«За неделю курс доллара к гривне умеренно вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 25,04 до 25,17 грн (+0,6%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,87−24,91 до 25,05−25,07 грн (+0,7% / +0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 24,80−25,11 до 24,84−25,15 грн (+0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 1,2%.

После того как доллар на межбанке перевалил за отметку 25 грн, его рост замедлился. Затем, во второй половине пятницы и утром в понедельник, курс и вовсе снижался. Тем не менее потенциал роста валюты еще не исчерпан, хотя его темпы будут весьма скромными.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках — около 24,9−25,2 грн", — сказал Иосуб.

Стоит отметить, что ситуация на финансовом рынке во многом зависит от ожиданий нового траша Международного валютного фонда. Как заявил председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий, НБУ ожидает подписания новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом и поступления первого транша до конца 2019 года.

«Макропрогноз, который мы обнародовали, предусматривает подписание соглашения с МВФ и получение транша в этом году, — отметил Смолий. — Однако пока объем программы не обсуждается, поэтому рано говорить о возможном размере транша».

Напомним, что в октябре 2018 года МВФ и предыдущее правительство Украины договорились о программе сотрудничества в формате stand-by на общую сумму 3,9 млрд долларов. В МВФ тогда заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. Украина в рамках программы получила один транш в размере 1,4 млрд долларов в декабре 2018 года.

Последний раз миссия МВФ работала в Киеве с 11 по 26 сентября нынешнего года. Тогда представители фонда заявляли, что ключевым требованием к Украине для сотрудничества является создание эффективной антикоррупционной структуры.

А с 14 по 20 октября в Вашингтоне проходило ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, в рамках мероприятия украинская делегация провела конструктивный диалог с представителями МВФ и Всемирного банка. Именно по результатам этих встреч Яков Смоли рассчитывает на получение Украиной нового транша от МВФ до конца нынешнего года.

Следует отметить, что наша страна улучшает свои позиции во многих международных экономических рейтингах. В частности, в обнародованном на днях Всемирным банком рейтинге условий ведения бизнеса Doing Business-2020 Украина заняла 64 место, поднявшись на семь позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Украина улучшила свои показатели по шести из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга. Наибольший прогресс наша страна продемонстрировала по индикатору «Защита миноритарных акционеров» благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях. Также на 10 пунктов улучшилась позиция по индикатору «Получение разрешения на строительство» за счет устранения требований к найму независимого проектанта, внедрения системы онлайн-сообщений, а также уменьшения стоимости разрешений на строительство в пределах Киева. Также на повышение позиции в рейтинге повлияли положительные изменения по индикаторам «Подключение к электросетям», «Международная торговля», «Регистрация имущества» и «Доступ к кредитам».

Соседние с Украиной 63 место заняла Индия, а 65 — Пуэрто-Рико. При этом все географические соседи Украины имеют лучшие показатели в этом рейтинге. Так, Россия заняла 28 место, Польша — 40-е, Беларусь — 49-е, Венгрия — 45-е, Молдова — 48-е, Румыния — 55-е, Венгрия — 52-е. Лидером рейтинга в этом году является Новая Зеландия, за которой следуют Сингапур и Гонконг.

Улучшению инвестиционной привлекательности Украины будет способствовать подписанный президентом Владимиром Зеленским Закон «О концессии». Тем более что принятие этого документа являлось одной из рекомендаций зарубежных финансовых партнеров Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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