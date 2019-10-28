Оккупанты инкриминируют задержанному в Крыму "свободовцу" Приходько подготовку теракта

Украина

ФСБ предъявило обвинения руководителю крымской ячейки партия ВО «Свобода» Олегу Приходько, арестованному в Крыму 10 октября. Ему инкриминируют подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ, сообщил адвокат Назим Шеихмамбетов.

По его словам, его клиенту назначили амбулаторно-психиатрическую экспертизу.

«Следователь ознакомил нас с постановлением по назначению ряда экспертиз — это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза. В части обвинения Олегу Приходько вменяют подготовку к теракту по ч.1 ст. 30 УК России и ч.1 ст. 205 УК России, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России», — констатировал адвокат.

Как сообщали «ФАКТЫ», Приходько был задержан утром 10 октября. Ему предъявили подозрение в подготовке взрыва в администрации города Саки. В Украине по факту задержания начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины («Незаконное лишение свободы»).

Таким образом, Приходько вошел в число 86 узников Кремля, незаконно лишенных свободы на территории аннексированного Крыма.

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