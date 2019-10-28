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Легкий рецепт для ужина: просто и быстро (фото)
Вкусный ужин — награда после порой нелегкого рабочего дня. Для многих важно еще и то, чтобы блюдо можно было приготовить быстро, а сам процесс приготовления не был сложным.
Рецептом вкусного ужина с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.
— Это незатейливое, но очень вкусное блюдо уйгурской кухни называется «тархамяк сяй», — говорит Лилия Ким. — У него тонкий островатый вкус и приятный аромат. Приготовить это блюдо легко и просто. И, что немаловажно, испортить практически невозможно.
«Тархамяк сяй»
Для его приготовления понадобятся такие продукты
Мясо — 400−500 г
Перец болгарский разноцветный — 2 шт.
Огурец — 1 большой либо 2 маленьких
Помидор — 2 шт.
Лук — 2 шт.
Острый стручковый перец — 1 шт.
Соевый соус — 1 столовая ложка
Чеснок- 3 зубчика
Растительное масло — 60 мл
Перец черный молотый — щепотка
Перец красный молотый — чайная ложка
Соль — по вкусу.
Приготовление:
Мясо нарезать широкими полосками в 0,5 см и обжарить с мелко нарезанным чесноком на очень хорошо разогретом масле. К обжаренному мясу добавляем нарезанный кольцами в 1 см шириной лук, жарим минуту, помешивая. К мясу и луку добавляем крупно порезанные перцы и стручковый перец, порезанный наискось. Жарим 2 минуты, помешивая. Затем добавим нарезанный колечками огурец. Обжарим всё вместе 2 минуты и сразу добавим крупно порезанный помидор (без кожицы). Жарим ещё 2 минуты. Затем добавляем соевый соус, щепотку сахара, черный перец и солим по вкусу. Подаем с отварным рисом.
И приятного аппетита!
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Фото из альбома Лилии Ким
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