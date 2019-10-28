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Стиль жизни

Легкий рецепт для ужина: просто и быстро (фото)

11:38 29 октября 2019 131
мясо с овощами
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»


Вкусный ужин — награда после порой нелегкого рабочего дня. Для многих важно еще и то, чтобы блюдо можно было приготовить быстро, а сам процесс приготовления не был сложным.

Рецептом вкусного ужина с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Это незатейливое, но очень вкусное блюдо уйгурской кухни называется «тархамяк сяй», — говорит Лилия Ким. — У него тонкий островатый вкус и приятный аромат. Приготовить это блюдо легко и просто. И, что немаловажно, испортить практически невозможно.

«Тархамяк сяй»

Для его приготовления понадобятся такие продукты

Мясо — 400−500 г

Перец болгарский разноцветный — 2 шт.

Огурец — 1 большой либо 2 маленьких

Помидор — 2 шт.

Лук — 2 шт.

Острый стручковый перец — 1 шт.

Соевый соус — 1 столовая ложка

Чеснок- 3 зубчика

Растительное масло — 60 мл

Перец черный молотый — щепотка

Перец красный молотый — чайная ложка

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Мясо нарезать широкими полосками в 0,5 см и обжарить с мелко нарезанным чесноком на очень хорошо разогретом масле. К обжаренному мясу добавляем нарезанный кольцами в 1 см шириной лук, жарим минуту, помешивая. К мясу и луку добавляем крупно порезанные перцы и стручковый перец, порезанный наискось. Жарим 2 минуты, помешивая. Затем добавим нарезанный колечками огурец. Обжарим всё вместе 2 минуты и сразу добавим крупно порезанный помидор (без кожицы). Жарим ещё 2 минуты. Затем добавляем соевый соус, щепотку сахара, черный перец и солим по вкусу. Подаем с отварным рисом.

И приятного аппетита!

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Фото из альбома Лилии Ким

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