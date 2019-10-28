Стиль жизни

Легкий рецепт для ужина: просто и быстро (фото)



Вкусный ужин — награда после порой нелегкого рабочего дня. Для многих важно еще и то, чтобы блюдо можно было приготовить быстро, а сам процесс приготовления не был сложным.

Рецептом вкусного ужина с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Это незатейливое, но очень вкусное блюдо уйгурской кухни называется «тархамяк сяй», — говорит Лилия Ким. — У него тонкий островатый вкус и приятный аромат. Приготовить это блюдо легко и просто. И, что немаловажно, испортить практически невозможно.

«Тархамяк сяй» Для его приготовления понадобятся такие продукты Мясо — 400−500 г Перец болгарский разноцветный — 2 шт. Огурец — 1 большой либо 2 маленьких Помидор — 2 шт. Лук — 2 шт. Острый стручковый перец — 1 шт. Соевый соус — 1 столовая ложка Чеснок- 3 зубчика Растительное масло — 60 мл Перец черный молотый — щепотка Перец красный молотый — чайная ложка Соль — по вкусу. Приготовление: Мясо нарезать широкими полосками в 0,5 см и обжарить с мелко нарезанным чесноком на очень хорошо разогретом масле. К обжаренному мясу добавляем нарезанный кольцами в 1 см шириной лук, жарим минуту, помешивая. К мясу и луку добавляем крупно порезанные перцы и стручковый перец, порезанный наискось. Жарим 2 минуты, помешивая. Затем добавим нарезанный колечками огурец. Обжарим всё вместе 2 минуты и сразу добавим крупно порезанный помидор (без кожицы). Жарим ещё 2 минуты. Затем добавляем соевый соус, щепотку сахара, черный перец и солим по вкусу. Подаем с отварным рисом. И приятного аппетита!

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Фото из альбома Лилии Ким

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