Мир

Во Франции пенсионер напал на мечеть с пистолетом и "бомбой": есть раненые

В понедельник, 28 октября, во Франции был совершен теракт. В городе Байонна на юго-западе страны 84-летний пенсионер пытался поджечь местную мечеть. Он бросил бутылку с зажигательной смесью к дверям храма, но ему помешали два человека в возрасте 78 и 74 лет. Нападавший открыл по ним огонь из пистолета, после чего скрылся на машине. Раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиции не составило большого труда быстро задержать стрелявшего. Его полное имя не называется. СМИ сообщают, что это некий Клод С. Сопротивления в ходе задержания он не оказывал.

Пенсионер придерживается правых политических взглядов. Был членом партии «Национальный фронт», которая с 2018 года называется «Национальным объединением». Лидером партии является Марин Ле Пен. В 2015 году Клод даже баллотировался от «Национального фронта» в местные органы власти, но не прошел. По некоторым данным, он болен раком, но официально это пока не подтверждается.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что мотив нападения на мечеть пока не установлен. Задержанного допрашивают.

Марин Ле Пен поспешила сделать заявление, в котором осудила нападение в Байонне. «Подобные атаки противоречат ценностям нашего движения», — подчеркнула она.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нескольких вооруженных нападениях на мечети в разных странах, совершенных в 2019 году. Особенно выделяется бойня в Крайстчерче (Новая Зеландия), которую устроил 28-летний австралиец Брентон Таррант 15 марта. Он убил около 50 человек.

У Тарранта оказалось много последователей. 27 июня в Бресте (Франция) неизвестный открыл огонь по верующим, когда они выходили из мечети. Ранения получили два человека, в том числе имам. Нападавший стрелял по ногам.

А 10 октября в Галле (Германия) подражавший Тарранту 27-летний Штефан Баллет обстрелял синагогу в день, когда иудеи праздновали Йом-Кипур.

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