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Продуктовые ярмарки в Киеве до 3 ноября: адреса
На этой неделе, с 29 октября по 3 ноября в Киеве работают продовольственные ярмарки. Распродажа продуктов проводится во всех районах столицы. Во время выездной торговли можно приобрести овощи-фрукты, бакалею, яйца, продукцию пчеловодства, консервацию, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. Многие группы товаров представят предприниматели, агрохозяйства, мелкие фермеры, перерабатывающие предприятия. Продуктовые ярмарки работают ориентировочно
29 октября (вторник) торгуют в районах:
- в Голосеевском — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80—86а;
- в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41—47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21—27;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23—35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2—4, Ружинской, 16—18 (возле сквера).
30 октября (среда) уличная выездная торговля организована:
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45—47;
- в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG" — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
31 октября (четверг) ярмарки состоятся по адресам:
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG" — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.
1 ноября (пятница) киевлян приглашают на распродажи:
- в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25—53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — в переулке Виноградный, 4−6, на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Соломенском — в переулке Ковальском (между улицами Металлистов и Смоленской), Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
- в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16—20, в пределах улицы Гончара, 65а и 65б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16—18 (возле сквера).
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2 ноября (суббота) сельхозярмарки предусмотрены:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4—10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), м. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта В. Маяковского), Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2—10;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1—5;
- в Печерском — на улице К. Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10—13/1;
- в Шевченковском — на улице Подвойского, 2—12.
3 ноября (воскресенье) сельхозраспродажи организованы в шести районах:
- в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32—38.
Напомним, из киевских супермаркетов изъяли партию рыбных консервов из-за ботулизма.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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