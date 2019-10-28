Продуктовые ярмарки в Киеве до 3 ноября: адреса

Клуб потребителей

На этой неделе, с 29 октября по 3 ноября в Киеве работают продовольственные ярмарки. Распродажа продуктов проводится во всех районах столицы. Во время выездной торговли можно приобрести овощи-фрукты, бакалею, яйца, продукцию пчеловодства, консервацию, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. Многие группы товаров представят предприниматели, агрохозяйства, мелкие фермеры, перерабатывающие предприятия. Продуктовые ярмарки работают ориентировочно до 16:00—17:00 . Ранее директор Устимовской опытной станции растениеводства Юрий Харченко рассказал о причинах неурожая картофеля в Украине в этом году и дал полезные советы на следующий год.

29 октября (вторник) торгуют в районах:

в Голосеевском — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80—86а;

в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41—47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21—27;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Подольском — на улице Оболонской, 23—35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2—4, Ружинской, 16—18 (возле сквера).

30 октября (среда) уличная выездная торговля организована:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45—47;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG" — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

31 октября (четверг) ярмарки состоятся по адресам:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG" — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.

1 ноября (пятница) киевлян приглашают на распродажи:

в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25—53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Печерском — в переулке Виноградный, 4−6, на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — в переулке Ковальском (между улицами Металлистов и Смоленской), Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);

в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16—20, в пределах улицы Гончара, 65а и 65б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16—18 (возле сквера).

2 ноября (суббота) сельхозярмарки предусмотрены:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4—10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), м. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта В. Маяковского), Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2—10;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1—5;

в Печерском — на улице К. Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10—13/1;

в Шевченковском — на улице Подвойского, 2—12.

3 ноября (воскресенье) сельхозраспродажи организованы в шести районах:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Шевченковском — на улице Татарской, 32—38.

Напомним, из киевских супермаркетов изъяли партию рыбных консервов из-за ботулизма.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что некоторые продукты могут провоцировать синдром хронической усталости, диабет и ожирение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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