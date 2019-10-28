Происшествия

В Днепре горит завод "Потоки": первое видео с места ЧП

В Днепре произошел сильный взрыв в промышленной зоне на левой стороне Днепра, на маслоэкстракционном заводе «Потоки» (расположен по улице Байкальской). Напомним, на этой неделе крупная авария произошла на металлургическом заводе в Енакиево на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

По данным местных СМИ, многие жители города решили, что произошло землетрясение — в домах дребезжали окна и шаталась мебель.

На место прибыли спасатели и пожарные.

В сети появилось первое видео с места инцидента.

Напомним, 27 октября очередной мощный взрыв прогремел в оккупированном Донецке.



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