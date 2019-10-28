- 23:08 В Днепре горит завод "Потоки": первое видео с места ЧП
- 22:42 Продуктовые ярмарки в Киеве до 3 ноября: адреса
- 22:38 Зеленский устроил взбучку "слугам народа" на закрытом заседании фракции
- 22:03 США избавились от тела аль-Багдади "надлежащим образом"
- 21:59 Нардепа от "ЕС" хотят привлечь к суду за "бессмертного" Зеленского
- 21:24 Известным "слугам народа" во главе с Разумковым сделали прививки: чего испугались нардепы
- 20:58 Кабмин определился с руководителями пяти областей Украины
- 20:49 Во Франции пенсионер напал на мечеть с пистолетом и "бомбой": есть раненые
- 20:38 Рада готовит обращение к Конгрессу США из-за "Азова": опубликован текст
- 20:09 ЕС разочарован позицией России в газовых переговорах с Украиной
- 20:09 Украинец стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров
- 19:50 "Евробляхеры" требуют снижения размера платежей за растаможку авто: озвучены детали
В Днепре горит завод "Потоки": первое видео с места ЧП
В Днепре произошел сильный взрыв в промышленной зоне на левой стороне Днепра, на маслоэкстракционном заводе «Потоки» (расположен по улице Байкальской). Напомним, на этой неделе крупная авария произошла на металлургическом заводе в Енакиево на неподконтрольной Украине территории Донбасса.
По данным местных СМИ, многие жители города решили, что произошло землетрясение — в домах дребезжали окна и шаталась мебель.
На место прибыли спасатели и пожарные.
В сети появилось первое видео с места инцидента.
Напомним, 27 октября очередной мощный взрыв прогремел в оккупированном Донецке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.