Спорт

Бывший помощник Блохина уволен из сборной, провалившей отбор к Евро-2020

Известный украинский специалист Семен Альтман (на фото), работавший в тренерском штабе Олега Блохина на успешном для «желто-синих» ЧМ-2006, уволен с поста наставника сборной Молдовы.

Как известно, 73-летний Альтман возглавил команду в июле 2019-го после отставки экс-помощника Мирчи Луческу в «Шахтере» Александра Спиридона. Но под началом украинского тренера молдаване проиграли все четыре поединка квалификации чемпионата Европы с общим счетом 0:12 (с Исландией — 0:3, с Турцией — 0:4, с Андоррой — 0:1 и с Албанией — 0:4).

Вместе с Семеном Альтманом ушли и все его помощники — Александр Скрипник, Геннадий Альтман (сын главного тренера) и Владимир Цыткин.

Новым наставником молдавской команды стал 49-летний турецкий специалист Энгин Фират, работавший в качестве главного и ассистента тренера в ряде турецких, немецких, иранских и южнокорейских клубов, в сборной Ирана, а также техническим директором американского «Даллас-Сити».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Челси» стал лучший бомбардир в истории клуба.

Фото Getty Images



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