24.87 / 25.14 27.42 / 27.84
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Бывший помощник Блохина уволен из сборной, провалившей отбор к Евро-2020

9:08 29 октября 2019 1104
Семен Альтман
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Известный украинский специалист Семен Альтман (на фото), работавший в тренерском штабе Олега Блохина на успешном для «желто-синих» ЧМ-2006, уволен с поста наставника сборной Молдовы.

Как известно, 73-летний Альтман возглавил команду в июле 2019-го после отставки экс-помощника Мирчи Луческу в «Шахтере» Александра Спиридона. Но под началом украинского тренера молдаване проиграли все четыре поединка квалификации чемпионата Европы с общим счетом 0:12 (с Исландией — 0:3, с Турцией — 0:4, с Андоррой — 0:1 и с Албанией — 0:4).

Вместе с Семеном Альтманом ушли и все его помощники — Александр Скрипник, Геннадий Альтман (сын главного тренера) и Владимир Цыткин.

Новым наставником молдавской команды стал 49-летний турецкий специалист Энгин Фират, работавший в качестве главного и ассистента тренера в ряде турецких, немецких, иранских и южнокорейских клубов, в сборной Ирана, а также техническим директором американского «Даллас-Сити».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Челси» стал лучший бомбардир в истории клуба.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии

Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

Денис Янтар

Карма прилетела: боец АТО, поспоривший с Зеленским в Золотом, яро агитировал голосовать за него на выборах

Андрей Малахов

Андрей Малахов угодил в секс-скандал

Сваты

«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер