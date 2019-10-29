Эксперт назвал давление Геруса на АМКУ интересами владельцев ферросплавных заводов

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Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус давит на Антимонопольный комитет и НКРЭКУ для лоббирования интересов владельцев ферросплавных заводов. Об этом написал первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Кучеренко отмечает, что главная сфера интересов председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса — война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов. С этой целью он давит на Антимонопольный комитет и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Основная сфера интересов — война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов… Давление на НКРЭКУ и АМКУ с целью их парализации…» — написал Кучеренко.

Он также сообщил, что председателя Антимонопольного комитета планируют вызвать на заседание Верховной Рады для заслушивания отчета (соответствующий проект постановления Андрей Герус зарегистрировал недавно в парламенте — № 2306), однако в реальности это является элементом давления на руководство АМКУ.

«Для „устрашения“ готовится вызов на ковер председателя АМКУ, но претензии исключительно в сфере вышеуказанных задач. О схемах „Нафтогаза“ и „Укрнафты“ там речь точно не идет», — написал Кучеренко.

Напомним, в начале октября Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против компании «ДТЭК Западэнерго» за нарушение условий экономической конкуренции. В самой компании эти обвинения считают необоснованными.

В конце 2018-го АМКУ уже принял решение, которым признал, что компания «ДТЭК» не является монополистом в Украине.



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