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Происшествия

Гибель экс-министра Тараса Кутового: озвучена возможная причина крушения вертолета (фото)

12:29 29 октября 2019 466
Остатки вертолета Тараса Кутового
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Решением следственного судьи Октябрьского районного суда Полтавы арестовано имущество, изъятое на месте авиакатастрофы, в которой 21 октября погиб бывший нардеп, экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Напомним, 43-летний Кутовой самостоятельно пилотировал двухместный «Робинсон-44» американского производства. Вертолет разбился в нескольких метрах от подворья одного из жителей села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области.

Арест наложен на хвостовую балку, остатки мотора, обломки верхнего капота с антенной, обгоревшие каркас и кабину, вал и поврежденные лопасти основного винта, элементы шасси, главный редуктор, авиационный передатчик, компас в нерабочем состоянии, деформированную и оплавленную канистру, а также обгоревшую блокнот-книжку с рисунками технического характера. Это все, что осталось от вертолета с бортовым номером UR KTB (три последние буквы — инициалы погибшего), который Тарас Кутовой арендовал у столичного ООО «Хеліклаб Юкрейн».

Арестованные предметы фигурируют как вещественные доказательства в открытом уголовном производстве по ст. 291 УК Украины («Нарушение действующих на транспорте правил») и будут храниться на площадке для временного хранения транспортных средств Оржицкого райотдела полиции. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Полтавской области.

Обстоятельства падения вертолета изучает комиссия Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Официальные источники пока не называют причину катастрофы. Хотя, по предположениям опытных пилотов, к ней мог привести густой туман. В пользу этой версии говорит то, что вертолет к моменту падения пролетел более 200 километров, но, судя по всему, в условиях плохой видимости отклонился от курса (он должен был бы приземлиться в селе Нижние Млыны под Полтавой) и оказался под Черкасской областью. При попытке пилота найти площадку для приземления вертолет упал и загорелся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что траурные мероприятия по погибшему Тарасу Кутовому прошли в Киеве 23 октября.

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