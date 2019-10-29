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Происшествия

Под Киевом мужчина пытался раздеть 7-летнюю девочку: появились новые данные об извращенце (фото, видео)

13:22 29 октября 2019 286
обуховский педофил
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Полиция Киевской области разыскивает мужчину, который три дня назад в обуховской многоэтажке пытался развратить несовершеннолетнюю девочку.

Как рассказал «ФАКТАМ» начальник пресс-службы главка полиции Киевской области Николай Жукович, несколько дней назад неизвестный в подъезде одной из многоэтажек райцентра Обухов пытался раздеть семилетнюю школьницу. Правда, завершить задуманное педофилу не удалось, его испугал жилец, который в этот момент вышел на лестничную клетку.

— Полиция разыскивает злоумышленника, которому на вид 30−35 лет, его рост — около 170−173 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные, прическа под «ежик», имеет залысину на затылке, лоб высокий, глаза темные, носит очки в темной оправе, — говорит Жукович. — Сбежавший был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, в светлую кофту и светло-синие джинсы, имел при себе кожаную черную сумку, был в спортивной обуви с белыми вставками. Всех, кто владеет информацией о злоумышленнике или знает о его местонахождении, просим звонить по номерам: 0(98)922−71−52; 0(98)537−55−12; 0(96)800−90−66 или 102. Анонимность гарантируется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожий случай произошел недавно в столице, где педофил приставал к 10-летней девочке.

«ФАКТЫ» также писали, что в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в приставании к детям в школьных туалетах на Подоле.

Фото и видео пресс-службы главка полиции Киевского области

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