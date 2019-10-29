Экономист назвал неуместными попытки ФГИ реприватизировать «Укртелеком», — СМИ

Политика

Основанием возврата в госсобственность ранее проданных предприятий может быть только нарушение владельцем закона. Попытки Фонда госимущества реприватизировать «Укртелеком» неуместны.Об этом пишет «Главком» в статье «Приватизация: история большой коммерции».

«Реприватизация (или, точнее, — деприватизация) уместна только в том случае, если владелец нарушил закон. В противном случае — это ограбление владельца. Если он ведет себя недостаточно корректно, его нужно наказать, но не отбирать», — такое мнение высказал экономист Александр Пасхавер.

Экс-вице-премьер и министр экономики Владимир Лановой акцентирует внимание на том, что возвращение предприятия в госсобственность затормозит его развитие и снизит конкурентоспособность.

«Смысл приватизации — создание новых рынков, на которых присутствуют конкурентоспособные предприятия. Государство ничего не сделает. Оно может только пользоваться тем, что есть. Директора госпредприятий заботятся не о развитии, не об конкуренции объекта, не о росте его доходности — они думают о текущих результатах, как обеспечить себе и своему персоналу более высокую зарплату… А потом вывести деньги за рубеж. Предприятие деморализовано… у госслужащего и у частного владельца совершенно разное мышление», — приводит слова Ланового «Главком».

Кроме того, в материале отмечается, что во второй раз продать «Укртелеком» по цене, полученной за него в 2011 году (10,6 млрд грн), уже не удастся. Стоимость этого актива с годами постоянно снижается.

«Аналитики рынка считают, что постоянные попытки Фонда госимущества реприватизировать „Укртелеком“, которые не прекращаются уже более двух лет, выглядят, мягко говоря, неуместно. Продать его второй раз успешнее, чем это было сделано восемь лет назад, точно не получится», — констатирует автор материала.

Напомним, многие эксперты считают, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу, а также о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну.

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