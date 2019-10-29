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Стиль жизни

Королевский яблочный мусс: легкий рецепт (фото)

11:39 30 октября 2019 153
Королевский яблочный мусс: легкий рецепт (фото)
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Осень — настоящий яблочный рай. Яблоки разных сортов есть на любой вкус — и сладкие, и с кислинкой. А сколько всего можно приготовить из яблок! Яблочный пирог, утку с яблоками, яблочное повидло… В конце концов, можно запечь яблоки с творогом и просто так. И аромат печеного яблочка напомнит вам счастливое детство. Но хочется и чего-то нового, необычного.

Легким рецептом королевского яблочного мусса с «ФАКТАМИ» поделился лондонский кондитер Бен Маринер, который угощал своими десертами королеву Великобритании Елизавету и Кейт Миддлтон.

— Сейчас в тренде муссы, — говорит Бен Маринер. — Этот десерт легкий и вкусный, а приготовить его несложно. Поделюсь рецептом.


Королевский яблочный мусс

Для приготовления восьми порций понадобится

75 г яблочного сока

25 г сахарной пудры

2 г замоченного желатина

185 г растопленного белого шоколада

25 г масла

340 г сливок

Хорошо взбейте сливки. Доведите до кипения яблочный сок, в который добавьте сахар и замоченный желатин. Вылейте эту смесь на растопленный шоколад и взбейте венчиком. Добавьте мягкое сливочное масло и снова хорошо взбейте. Как только смесь остынет до 35−40С, заполните ею силиконовые формы.

И приятного аппетита!

Ранее кулинар из Узбекистана Лилия Ким рассказала «ФАКТАМ», как быстро приготовить вкусный ужин из мяса и овощей.

А рецептом апельсиновых блинчиков «Счастливая осень» с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.

Читайте также, как вкусно приготовить рыбу на гриле, не используя при этом мангал. Об этом «ФАКТАМ» рассказал кулинар из Ташкента Раджив Закиров.

Фото из альбома Бена Маринера

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