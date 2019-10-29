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Королевский яблочный мусс: легкий рецепт (фото)
Осень — настоящий яблочный рай. Яблоки разных сортов есть на любой вкус — и сладкие, и с кислинкой. А сколько всего можно приготовить из яблок! Яблочный пирог, утку с яблоками, яблочное повидло… В конце концов, можно запечь яблоки с творогом и просто так. И аромат печеного яблочка напомнит вам счастливое детство. Но хочется и чего-то нового, необычного.
Легким рецептом королевского яблочного мусса с «ФАКТАМИ» поделился лондонский кондитер Бен Маринер, который угощал своими десертами королеву Великобритании Елизавету и Кейт Миддлтон.
— Сейчас в тренде муссы, — говорит Бен Маринер. — Этот десерт легкий и вкусный, а приготовить его несложно. Поделюсь рецептом.
Королевский яблочный мусс
Для приготовления восьми порций понадобится
75 г яблочного сока
25 г сахарной пудры
2 г замоченного желатина
185 г растопленного белого шоколада
25 г масла
340 г сливок
Хорошо взбейте сливки. Доведите до кипения яблочный сок, в который добавьте сахар и замоченный желатин. Вылейте эту смесь на растопленный шоколад и взбейте венчиком. Добавьте мягкое сливочное масло и снова хорошо взбейте. Как только смесь остынет до 35−40С, заполните ею силиконовые формы.
И приятного аппетита!
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Фото из альбома Бена Маринера
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