Королевский яблочный мусс: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Осень — настоящий яблочный рай. Яблоки разных сортов есть на любой вкус — и сладкие, и с кислинкой. А сколько всего можно приготовить из яблок! Яблочный пирог, утку с яблоками, яблочное повидло… В конце концов, можно запечь яблоки с творогом и просто так. И аромат печеного яблочка напомнит вам счастливое детство. Но хочется и чего-то нового, необычного.

Легким рецептом королевского яблочного мусса с «ФАКТАМИ» поделился лондонский кондитер Бен Маринер, который угощал своими десертами королеву Великобритании Елизавету и Кейт Миддлтон.

— Сейчас в тренде муссы, — говорит Бен Маринер. — Этот десерт легкий и вкусный, а приготовить его несложно. Поделюсь рецептом.



Королевский яблочный мусс Для приготовления восьми порций понадобится 75 г яблочного сока 25 г сахарной пудры 2 г замоченного желатина 185 г растопленного белого шоколада 25 г масла 340 г сливок Хорошо взбейте сливки. Доведите до кипения яблочный сок, в который добавьте сахар и замоченный желатин. Вылейте эту смесь на растопленный шоколад и взбейте венчиком. Добавьте мягкое сливочное масло и снова хорошо взбейте. Как только смесь остынет до 35−40С, заполните ею силиконовые формы. И приятного аппетита!

Ранее кулинар из Узбекистана Лилия Ким рассказала «ФАКТАМ», как быстро приготовить вкусный ужин из мяса и овощей.

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Фото из альбома Бена Маринера

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