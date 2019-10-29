Новые тренды в маникюре: фиолетовый, бордовый, золотой (фото)

Стиль жизни

Осенняя природа очень красива — эта красота мотивирует каждую из нас быть стильной и неповторимой. Визитная карточка осени — багряная листва. И в этом сезоне нейл-стилисты рекомендуют переносить краски осени на ногти. А осенний лист в декоре стал трендом сезона. Появились и новые оттенки.

Техники дизайна поражают разнообразием. Модницам нужно быть в курсе всех этих тенденций, ведь тренды правят миром. А это значит: то, как вас воспринимают окружающие, во многом зависит от факта, в тренде ли вы.

О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Диана Ипиеску.

— В тренде — листья, и это дань осени, — говорит Диана Ипиеску. — Ведь это время года ассоциируется с багряной листвой в парке и лесу. Актуален золотистый цвет. И, конечно, востребована вся теплая палитра осени. Очень красивы ногти в зеленом, если добавить немного золотистой фольги. В нейл-арте важна эмоция! Комбинируйте зеленый с тыквенным. Это тоже великолепное сочетание.

Зеленый и тыквенный – сочетание оригинальное. А листья – главный тренд осени

А еще мне нравится желтый с темно-зеленым и золотым. Помимо листьев, в декоре ногтей модны абстракция, геометрия и мраморный эффект. В тренде ногти с эффектом «кошачий глаз». Маникюр с переливами выглядит очень необычно.

— Какие еще цвета предлагает осенний сезон модницам?

— Его фавориты — нюдовые оттенки, черный и фиолетовый. К слову, нюдовый и красный всегда в моде — независимо от сезона.

— Какие формы ногтей в приоритете?

— Миндаль и слегка округлые квадратные ногти. Это стильно и удобно.

— Как лучше ухаживать за руками в осенний период?

— Используйте масло для кутикулы и кремы с витаминами А и Е. Замечательным способом ухода за руками является парафинотерапия. Относитесь к рукам как к лицу. Это правильный подход. Почему-то многие считают, что кожа лица достойна хорошего крема и процедур в салоне. А руки разве хуже? Не доводите руки и ногти до критического состояния. Если чистите ванну каким-то средством, не поленитесь надеть перчатки. Это несложно. Гораздо сложнее восстановить красоту кожи после ее повреждения. Этот же совет касается ногтей. Берегите их! Не используйте ногти в качестве инструментов. Повредить ноготь легко. И только тот, кто столкнулся с этой проблемой, знает, как непросто его восстановить.

— Порой очень сложно выбрать цвет маникюра из-за того, что не всегда знаешь, что захочешь надеть завтра. К примеру, покроешь ногти зеленым, а он, откровенно говоря, не очень сочетается с синим джемпером в малиновую полоску. Или, к примеру, как выбрать цвет маникюра, если пальто у вас оранжевое, а платье, скажем, лиловое?

— Выручат нейтральные оттенки — например, нюдовые. Мягкие блестки будут уместны практически с любым нарядом. Если у вас одежда и макияж в спокойных тонах, выбирайте для ногтей смелый креативный маникюр. Во всем должен быть баланс.

Актуален в нейл-арте и золотистый цвет

— Многие тенденции уходят в прошлое. Что стало антитрендом сезона?

— Очень яркие цвета, подходящие для весны и лета. Осень — время отдохнуть от них.

— Возможно, этот вопрос вам покажется неожиданным. Нужно ли сочетать маникюр с парфюмом?

— Здесь критерий один — ваше комфортное самочувствие.

— Осень — сезон дождей и ветра. Вам заказывали маникюр под цвет зонт?

— Нет, никогда.

Мраморный эффект этой осенью в моде

— Какой маникюр вы предпочтете для себя этой осенью?

— Мне нравятся нюдовые и коричневые тона, немного блесток. Осенний маникюр — это особые эмоции. Зимой они будут совершенно иными. Нужно уметь наслаждаться моментом.

В тренде абстракции на ногтях

— Диана, что вас вдохновляет осенью?

— Конечно же, природа. Она не может не вдохновлять. Красота вокруг. Кажется, что эти пейзажи-шедевры написал художник. И, конечно же, вдохновляют мои клиентки. Каждой я стараюсь предложить что-то особенное. Красивый маникюр вселяет радость и уверенность, а это так важно. Улыбка клиентки и счастливое выражение лица — главная награда для мастера. К слову, в моей практике был случай, когда красивый маникюр поменял моей клиентке жизнь. Вы спросите: как? Когда я ей делала маникюр, она всегда восторгалась дизайном. А потом как-то меня попросила научить ее искусству нейл-арта. Я нашла время и поделилась с ней своими знаниями. Вскоре клиентка стала моей коллегой. Она счастлива. Ведь заниматься любимым делом каждый день — что может быть лучше?

Фиолетовый цвет понравится многим модницам

— Именно осенью многие планируют путешествия. Одни хотят продлить лето на морском побережье, другие предпочитают экскурсионные туры, чтобы посмотреть достопримечательности мира. Какой маникюр посоветуете выбрать путешественницам?

— Знаете, это прежде всего зависит от маршрута. Кто-то едет в жаркие страны на море, поэтому выбирает яркий летний дизайн. Например, с ракушками и дельфинами. А кто-то скоро отправится в горы кататься на лыжах. И это совсем другая история. В любом случае маникюр должен быть практичным и уместным.

— Осень — время свадеб. И, как известно, перед каждой невестой стоит много вопросов. Какой наряд выбрать? Какую сделать прическу? А что вы порекомендуете невестам в отношении маникюра?

- Нюдовые оттенки. Это может быть и белый цвет. Красиво смотрится розовый. Блеск на празднике всегда уместен.

— Именно осенью многие приобретают абонементы в спортзал и бассейн. А что порекомендуете спортсменкам? Ведь и в спортклубе хочется быть стильной.

— Выбирайте короткие ногти, независимо от дизайна. Занимаясь спортом, думайте прежде всего об удобстве. Комфорт и стиль — этот тандем замечательный.

Ранее оригинальными идеями маникюра с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи. Она рассказала о дизайне с отпечатком, а также о модных цветах сезона.

Фото из альбома Дианы Ипиеску

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