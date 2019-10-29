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47 тысяч звонков в "скорую": в Краматорске на принудительное лечение отправили необычного телефонного хулигана
На Донетчине суд отправил на принудительное лечение 30-летнего жителя Краматорска, который почти 47 тысяч раз безосновательно позвонил на номер «103». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Ранее в Киеве полиция задержала псевдоминера, сообщившего о взрывчатке в 24 столичных медицинских учреждениях.
«Суд удовлетворил ходатайство Краматорского местной прокуратуры по применению принудительных мер медицинского характера к мужчине, чьи умышленные противоправные действия привели к временному нарушению деятельности структурного подразделения Коммунального лечебно-профилактического учреждения „Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф“ — Станции скорой медицинской помощи г. Краматорска. За четыре месяца хулиган позвонил на номер „103“ 46 968 раз», — говорится в сообщении.
Как выяснилось в ходе расследования, неуравновешенный горожанин начал донимать звонками «скорую» 1 октября 2018 года. И звонил по 12 февраля 2019 года — в течение 104 дней.
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«В течение каждых суток злоумышленник звонил в скорую помощь от 100 до 1000 раз, при этом он не только отвлекал фельдшеров от профессиональной деятельности, но и грубо цинично оскорблял их. В итоге получается, что он занимал один из каналов многоканального телефона по нескольку часов в день. Чаще всего он делился с диспетчерами своими сексуальными фантазиями. 25 января 2019 года любитель поговорить установил своеобразный „рекорд“, позвонив на „103“ 1618 раз. После этого чаша терпения персонала переполнилась, они обратились в полицию, и мы вычислили хулигана. Он оказался психически больным. В феврале 2015-го к нему по решению суда уже применяли принудительные меры медицинского характера — после того как он совершил кражу и избил человека», — рассказали в Краматорском отделе полиции.
Сейчас мужчину снова по решению суда госпитализировали в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.
Ранее в Луцке суд признал виновным 39-летнего местного жителя в том числе в ложном сообщении о подготовке взрыва Волынской областной клинической больницы.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!