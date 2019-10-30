Деньги

Доллар падает: что будет с курсами валют после отмены ограничений на их покупку

Курсы доллара и евро вновь начали снижаться. С начала нынешней недели американская валюта подешевела на 6 копеек, а европейская — на 10 копеек. Так, 30 октября НБУ установил официальный курс на уровне 25,11 грн за доллар и 27,86 грн за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,84 грн, купить — по 25,14 грн, евро — сдать по 27,46 грн, купить — по 27,91 грн.

«Гривня с начала текущего года укрепилась к доллару на 10,3%»

Между тем за неделю, с минувшей среды, американская валюта в Украине подорожала.

«Курс доллара к гривне в течение недели вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,9%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,84 до 25,11 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,84−24,87 до 25,06−25,09 грн (+0,9%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 24,73—25,00 грн до 24,86−25,15 грн (+0,5%-+0,6%). При этом разница между курсами продажи и покупки расширилась с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

По данным агентств Reuters, гривня с начала текущего года укрепилась к доллару на 10,3%. Еще в августе по этому показателю гривня лидировала в мире, но сейчас переместилась на второе место, уступив первое египетскому фунту, который подорожал к американской валюте на 11%. С конца этого рейтинга «лидирует» аргентинский песо, который с начала года потерял по отношению к доллару 36,6%.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,3 грн, а наличный доллар в банках — около 25,0−25,3 грн", — считает Иосуб.

Хотя некоторые эксперты придерживаются другого мнения, предсказывая дальнейшее снижение американской валюты.

«Курс гривни укрепился у отметки 25 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне привлечения Минфином накануне 1,6 млрд грн через размещение ОВГЗ, что свидетельствует о высоком спросе на украинские долговые обязательства. Важно отметить, что при размещении была снижена стоимость привлечения долга, что хорошо для его обслуживания. Помимо этого, мировые инвестиционные банки озвучили благоприятные курсовые прогнозы на текущий и следующий годы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что во время очередного визита миссии Международного валютного фонда в Киев сторонам удастся договориться относительно формата новой программы сотрудничества.

Благодаря текущим тенденциям Национальный банк Украины с 5 ноября отменяет ограничения на покупку валюты и банковских металлов для физлиц, что либерализует рынок. Вероятно, в ближайшее время гривня укрепится ниже отметки 25 грн за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

В НБУ назвал банкноту, которую подделывают чаще всего

Стоит отметить, что на наличном валютном рынке действительно вскоре произойдут заметные изменения, так как простые украинцы смогут покупать иностранную валюту на любую сумму. Национальный банк Украины с 5 ноября 2019 года отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Напомним, что до 5 ноября еще действует запрет на покупку гражданами валюты в эквиваленте более 150 тысяч гривен в день. Также, согласно постановлению НБУ № 125, прекращает действовать требование о представлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для покупки безналичной иностранной валюты.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. Во-первых, подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы меньше 150 тысяч гривен. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня равноценны. В то же время чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке, благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов, в этом году составляет почти 4 миллиарда долларов. При этом международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне 21−22 миллиардов долларов.

Кроме того, в Нацбанке считают, что нет оснований для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов — инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы НБУ, продолжают улучшаться.

В НБУ отметили, что либерализация валютного законодательства и укрепление макрофинансовой стабильности позволили Нацбанку в этом году отменить уже более 30 валютных ограничений, в том числе для населения. В частности, в феврале гражданам было разрешено поводить онлайн-покупку иностранной валюты. Также для физлиц введена система инвестирования за рубеж в рамках е-лимитов (сегодня — до 50 тысяч евро в год) без необходимости получения индивидуальных разрешений или лицензий в Национальном банке.

Кстати, в НБУ назвал банкноту, которую подделывают чаще всего. По данным регулятора, в августе-сентябре был зафиксирован рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты. Причем в пресс-службе Нацбанка сообщили, что подделку достаточно сложно определить при рассеянном визуальном и тактильном контроле без использования специальных детекторов с ультрафиолетовым и инфракрасным светом.

По результатам анализа изъятых подделок в НБУ назвали несколько отличий от настоящих банкнот: более высокая плотность на ощупь, бледное изображение, некачественная голограмма на лицевой стороне, а также нечеткие водяные знаки и изображение на защитной ленте. При проверке банкноты в ультрафиолетовом свете видно имитированную флуоресцентную защиту, но цвета более яркие, изображение сдвинуто, а светящиеся нити — зеленого, а не зелено-красного цвета, как на оригинале.

Стоит напомнить, что 25 октября Национальный банк Украины ввел в обращение новую банкноту самого крупного номинала — 1000 гривен. Банкнота имеет инновационные полиграфические элементы защиты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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