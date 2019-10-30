В США заговорил важный свидетель скандального разговора Зеленского с Трампом: что известно

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Во вторник, 29 октября, члены трех комитетов Конгресса США, которые занимаются расследованием по так называемому «Украинагейту» в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заслушали за закрытыми дверями важного свидетеля. Впервые показания давал человек, лично присутствовавший при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года.

Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что хозяин Белого дома повел себя подло

Этот свидетель — подполковник Александр Виндман, сотрудник Совета национальной безопасности США, один из главных экспертов по Украине в президентской администрации Трампа. По его собственным словам, он был возмущен отдельными эпизодами разговора и «дважды официально выражал свое беспокойство тем, что президент США Трамп и его посол в ЕС Гордон Сондленд неподобающим образом склоняли украинских лидеров к тому, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена».

Решение Виндмана дать показания вопреки распоряжению Белого дома игнорировать процедуру импичмента и никоим образом не сотрудничать с комитетами Конгресса вызвало резкое недовольство Трампа и представителей его ближайшего окружения. За несколько часов до появления подполковника на Капитолийском холме американский президент разместил следующий «твит»: «Судя по всему, если верить коррумпированным СМИ, телефонный разговор с Украиной очень обеспокоил сегодняшнего свидетеля, который никогда не был сторонником Трампа. Он что, участвовал в том же разговоре, что и я? Это невозможно! Пожалуйста, попросите его прочитать расшифровку звонка. Это охота на ведьм!»

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что «Виндман чувствует себя потерянным, потому что служит двум странам». Далее Джулиани назвал подполковника шпионом и пояснил, что этот выходец из Украины продолжает работать на свою историческую родину.

Эти нападки на офицера с безупречной репутацией вызвали возмущение не только в стане демократов, но и со стороны многих влиятельных республиканцев. Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что хозяин Белого дома повел себя подло.

Республиканец Митт Ромни, который баллотировался в 2016 году на пост президента, считает обвинения Джулиани в адрес Виндмана абсурдными. Член Палаты представителей Лиз Чейни заявила, что подполковник Виндман — «настоящий патриот», а те, кто его обвиняет в предательстве, «должны сгореть от стыда».

«Понимал, что, если Украина начнет расследование, это будет расценено как участие Киева в политических играх в США на стороне одной из политических партий»

Александр Виндман родился в 1975 году в Киеве. Спустя четыре года его мать умерла, а отец решил эмигрировать вместе с детьми — тремя сыновьями. У Александра есть старший брат Леонид и брат-близнец Евгений. Семья обосновалась в Нью-Йорке. Братья Виндманы получили образование в США и избрали для себя военную карьеру.

Сначала Александр окончил университет Бингхэмптон в штате Нью-Йорк, затем отправился в Гарвард, где получил диплом магистра. В 1999 году ему присвоили офицерское звание. Он отправился служить в Южную Корею, оттуда попал в Германию. В 2004 году Виндман в звании капитана был направлен в Ирак. Он успел прослужить там всего месяц, когда стал жертвой взрыва самодельной бомбы, заложенной террористами. Александр получил тяжелое ранение. Правительство США наградило офицера высшей воинской наградой — орденом «Пурпурное сердце».

После выздоровления Виндман поступил на дипломатическую службу. Работал при военных атташе США в Москве и Киеве. Затем его сделали советником по России при Объединенном комитете начальников штабов США. Когда президентом стал Трамп, подполковнику предложили перейти в Совет национальной безопасности. Он согласился. Летом 2018 года возглавил европейский департамент. Курирует вопросы отношений со странами Восточной Европы, прежде всего — с Украиной. Представлял США на инаугурации Владимира Зеленского. Его брат-близнец Евгений Виндман также является сотрудником Совета национальной безопасности, только служит в юридическом отделе, но их кабинеты находятся напротив друг друга.

Александр Виндман направляется на Капитолийский холм для дачи показаний членам Конгресса США (Фото Getty Images)

Александр Виндман начал свое общение с членами комитетов Конгресса с того, что подчеркнул: он не является тем человеком, который сообщил конгрессменам о содержании телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Однако он полностью разделяет возмущение разоблачителя. Виндман дважды обратился с официальной жалобой к главному юридическому консультанту Совета национальной безопасности США Джону Эйзенбергу.

10 июля 2019 года Александр стал участником встречи между американскими и украинскими чиновниками в Белом доме. Представители Киева передали желание президента Зеленского встретиться с Трампом. После этого посол США в ЕС Гордон Сондленд неожиданно заявил, что для этого украинской стороне нужно сначала «согласиться провести расследования в отношении вмешательства в американские выборы в 2016 году, а также в отношении семьи Байден и компании Burisma».

Поводом для второй жалобы стал уже телефонный разговор двух президентов. Виндман не стал снова передавать его содержание на слушаниях. Он заявил, что конгрессмены наверняка изучили эту беседу. «Я был обеспокоен содержанием разговора. Не думаю, что кто-то может требовать от правительства иностранного государства провести расследование в отношении гражданина США. Я также беспокоился о том, что это может осложнить поддержку, которую США оказывают Украине. Понимал, что, если Украина начнет расследование в отношении Байденов и Burisma, это будет расценено как участие Киева в политических играх в США на стороне одной из политических партий. Всё это, без сомнения, приведет к тому, что Украина потеряет поддержку как республиканцев, так и демократов, которой она пользуется сейчас. Всё это станет ударом и для системы национальной безопасности США», — заявил Виндман.

Александр подтвердил, что незадолго до телефонного разговора Трампа с Зеленским Белый дом заблокировал предоставление Украине военной помощи на сумму в размере 390 миллионов долларов. «Это был необычный шаг, поскольку ранее эту помощь одобрил Конгресс США», — подчеркнул подполковник.

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Виндман, пишет американское издание The Hill, никогда не симпатизировал ни одной из политических партий. Трамп не может обвинить его в предвзятости, работе на демократов. Обычные грубые нападки на безупречного офицера, героя войны могут только навредить президенту. Окружению Трампа придется выработать очень точную стратегию защиты, которая теперь, после показаний Виндмана, наверняка потребуется Белому дому.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что стали известны имена чиновников, которым у Трампа поручили «присматривать» за Украиной.

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