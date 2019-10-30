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Происшествия

Пожар в «Токио Стар»: арестованный совладелец отеля собрался в мэры Одессы

13:21 30 октября 2019 93
Совладелец сгоревшей гостиницы «Токио Стар» в суде
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 30 октября, в Одесском апелляционном суде началось заседание по апелляции на меру пресечения, избранной совладельцу сгоревшей одесской гостиницы «Токио Стар» Вадиму Черному. Его подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к пожару и гибели 9 человек. После заявленного защитой Вадима Черного отвода председательствующему в процессе Александру Джулаю и судье Виталию Мандрику они взяли самоотвод.

Тем временем 47-летний Вадим Черный заявил о намерении баллотироваться в мэры Одессы. Об этом он сообщил в письме, которое передал СМИ.

Напомним, Вадим Черный уже баллотировался (в 1998 году) в мэры Одессы. С 1994 по 1998 год он был депутатом Одесского городского совета. В 1998 — 2002 годах — мэром города Арциз Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что совладелец отеля «Токио Стар» Вадим Черный может выйти из СИЗО под залог в 53 миллиона гривен. Сумму залога оспаривает сейчас защита бизнесмена, стремясь уменьшить ее до 500 тысяч гривен.

В свою очередь прокуратура подала жалобу на решение райсуда — с тем, чтобы вовсе отменить возможность залога и оставить Черного под стражей.

Фото Думская

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