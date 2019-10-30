Тепло и стильно: как сочетать головной убор с одеждой, новые тренды осени (фото)

Стиль жизни



С каждым днем на улице холодает, а это значит: пора надеть головной убор. Он защитит от холода и добавит изюминку в ваш образ. Важно выбрать тот, что к лицу, а это всегда непросто. И еще, конечно, нужно учитывать модные тенденции. Только ориентируясь в них, можно выглядеть стильно. А стильно — значит современно и уместно. О новых трендах в головных уборах «ФАКТАМ» рассказала лондонский дизайнер шляп Елена Шваб, шляпки которой ценят модницы многих стран мира. Среди них и певица из легендарной группы Boney M. Мейзи Уильямс.

— Если в прошлом году больше внимания уделялось формам шляп, то в этом сезоне акцент делается на декоре, — говорит Елена Шваб. - Это могут быть принты, вуаль или любые другие яркие украшения. В тренде таблетки и береты, которые подчеркивают женственность и элегантность. В этом сезоне берет надевается слегка назад, открывая лицо. Декором может стать золотистая вуаль, придающая легкость и объем. Вуаль снова на пике моды. Очень эффектно будет смотреться и такой минималистический декор как, скажем, перышко. В моду возвращается шляпка «федора».

Этой осенью особенно важен декор на головном уборе. Очень эффектно смотрится такое перышко

— Какие цвета шляп — фавориты сезона?

— Сезон осень-зима 2019−2020 радует богатой и насыщенной палитрой. Те, кто не хочет расставаться с яркими летними цветами, смогут вдоволь наслаждаться ими и зимой. В моде яркие цвета и теплые оттенки. Ярко-красный цвет, нежно-розовый, зеленый и оливковый, желтый, бордо будут радовать в прохладную пасмурную погоду. Для любительниц более спокойных цветов предпочтительны оттенки синего и голубого, нежно-каштанового, лавандового, серого, а также белого и кремового.

— Что сейчас более модно в декоре — золотистые или серебристые акценты?

— Стразы, блестки, металлические нити — золотые и серебряные — в этом сезоне модно все! Смело выбирайте и экспериментируйте с блестящим декором!

— Как лучше сочетать шляпы с верхней одеждой?

— Классический вариант — когда шляпка и верхняя одежда идеально сочетаются по цвету. В данном случае шляпка является завершающим акцентом ансамбля. Этот вариант подойдет тем, кто придерживается классического делового образа. Возможно и другое сочетание. В осенне-зимний период, когда погода редко радует солнечными днями, игра цвета всегда добавит яркости и позитивного настроения. Выбирайте шляпки, контрастирующие по цвету с верхней одеждой. Например, дополните классическое серое пальто бордовой шляпкой. А если в бордо у вас также сумочка, перчатки или обувь — это замечательно. По цветовой гамме сочетаться с одеждой может не только сама шляпка, но и ее декор. Например, синяя ленточка на шляпке «федора» будет прекрасно смотреться с джинсами, синей сумкой либо того же цвета ботинками или сапожками.

Важно уметь сочетать шляпу с украшениями

— А что порекомендуете любительницам вязаных головных уборов?

— Вязаные шляпки «бени» прекрасно сочетаются с вязаными свитерами и широкими шерстяными шалями. По цвету они могут быть как одного оттенка, так и контрастными, что добавит яркости и позитивного настроения.

— Очень эффектны шляпки с вуалью. Но не все их решаются носить. Какие нужно знать тонкости?

— Такие шляпки идеально сочетаются с приталенными пальто, а также с пальто прямого покроя. Добавьте винтажную сумочку или клатч того же цвета, а также туфельки на небольшом каблучке — и вы будете неотразимы.

По словам Елены Шваб, вуаль снова на пике моды

— Важно уметь правильно сочетать фактуры.

— Да, это так. Фетровые шляпки прекрасно сочетаются с шерстяными пальто, твидовыми пиджаками и кожаными куртками.

— Как выбрать шарф под шляпу?

— К шляпе с маленькими полями могут прекрасно подойти того же оттенка широкие шали. А широкополые шляпы лучше смотрятся с небольшими шарфиками. Большие поля частично прикрывают лицо, а широкий шарф, повязанный вокруг шеи, и вовсе скроет ваше прекрасное личико.

— А как сочетать головные уборы с украшениями?

— Чем меньше шляпка, тем больше акцент можно сделать на серьги или клипсы. Однако с широкополой шляпой лучше будут смотреться маленькие серьги.

— Что шляпка может поведать о ее владелице?

— Шляпка с большими полями, слегка сдвинутая вперед, на лицо, говорит о желании держать дистанцию или привнести загадочность в образ. Надетая чуть набок свидетельствует о веселости и игривости настроения. Шляпка, немного сдвинутая назад, подчеркивает ваши открытость, искренность, коммуникабельность.

— К слову, не все женщины решаются носить шляпки.

— Да, и поэтому зачастую сам факт выбора такого смелого аксессуара, как шляпка, уже говорит о вашей уверенности, желании экспериментировать, быть в центре внимания. Шляпка — тот аксессуар, который не терпит неуверенности. Опущенная голова, сутулые плечи сразу выдадут ее. Шляпу надо носить с высоко поднятой головой. Если вы уже выбрали этот аксессуар, то носите его с достоинством и уверенностью в вашем выборе. Вами будут восхищаться, вам захотят подражать.

— Как правильно ухаживать за головными уборами?

— Уход за головными уборами не менее важен, чем за одеждой. Вот несколько советов, которые помогут сохранить ваш головной убор в безупречном состоянии. Во-первых, храните шляпу в коробке, чтобы избежать попадания на ткань пыли и яркого солнечного света. Избегайте вешать шляпу на крючок — это сильно испортит форму. Чтобы защитить поля шляпки от деформации, в идеале наденьте шляпку на манекен или создайте из мягкой бумаги шарообразную форму, поместив ее под тулью. Если вы попали под дождь, ни в коем случае не сушите шляпу на батарее, просто оставьте ее в сухом месте, предварительно поместив на манекен или бумажный шар. Для чистки от пыли или ниток используйте клейкую или специальную мягкую щетку. Можно также слегка отпарить шляпку над открытым чайником. Такой способ заметно обновит головной убор.

Елена Шваб: «Один из трендов сезона – берет. Он подчеркнет женственность и элегантность»

— Что вас вдохновляет на творчество этой осенью?

— Осень — один из самых прекрасных сезонов. Яркие цвета опадающих листьев на фоне голубого неба, прохлада осеннего воздуха, отражение города на мокром асфальте — все это вдохновляет на новые цветовые сочетания для следующей коллекции. Осень — также период, когда люди начинают утепляться, сочетая разные стили и фактуры одежды. Кто-то уделяет внимание модным тенденциям, а кто-то любит экспериментировать, иногда можно увидеть очень необычные и смелые стилевые решения. И это тоже вдохновляет и подталкивает к новым идеям. Выставки и показы мод в самых красивых столицах мира всегда позитивно влияют на творчество и желание экспериментировать с новыми тканями и материалами, появившимися в этом сезоне.

Ранее украинский стилист Джулия Помошко рассказала о пяти модных цветах осеннего сезона и принципах их сочетания. Топовую пятерку трендовых цветов возглавил ярко-оранжевый, или рыжий цвет.

А стилист проекта «Ранок з Україною» Ольга Нагорная рассказала «ФАКТАМ», какие свитера в тренде в новом сезоне, с чем их сочетать и от каких фасонов стоит на время отказаться.

Фото из альбома Елены Шваб

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